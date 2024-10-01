Мишустин провел встречу с белорусским премьером
Мишустин провел встречу с премьером Белоруссии Головченко на полях ЕЭФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи в Ереване
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи в Ереване
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ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин в Ереване на полях Евразийского экономического форума (ЕЭФ) встретился со своим белорусским коллегой Романом Головченко.
Также Мишустин попросил передать от президента России Владимира Путина "самые наилучшие пожелания" белорусскому лидеру Александру Лукашенко.
Как отметил российский премьер, правительства РФ и Белоруссии ведут "активную работу по исполнению тех поручений и договоренностей", которые дали руководители двух стран. "Ускоряем работу во всем основным направлениям. Уделяем приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества", - добавил Мишустин.
По словам российского премьера, в январе-июле товарооборот двух стран "вырос до 2 триллионов 355 миллардов российских рублей". "Активно развиваем наши гуманитарные обмены. В октябре, кстати, планируем мероприятие, посвящение сохранению общей истории России и Белоруссии", - сказал глава российского правительства. Как отметил премьер-министр РФ, Союзное государство России и Белоруссии "выступает локомотивом интеграции" и многие его успехи могут быть использованы и в Евразийском экономическом союзе.
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