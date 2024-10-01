https://ria.ru/20241001/mishustin-1975650256.html

Мишустин провел встречу с белорусским премьером

Мишустин провел встречу с белорусским премьером - РИА Новости, 01.10.2024

Мишустин провел встречу с белорусским премьером

Председатель правительства России Михаил Мишустин в Ереване на полях Евразийского экономического форума (ЕЭФ) встретился со своим белорусским коллегой Романом... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T08:56

2024-10-01T08:56

2024-10-01T10:06

россия

белоруссия

ереван

михаил мишустин

роман головченко

владимир путин

евразийский экономический союз

экономика

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ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин в Ереване на полях Евразийского экономического форума (ЕЭФ) встретился со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Также Мишустин попросил передать от президента России Владимира Путина "самые наилучшие пожелания" белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Как отметил российский премьер, правительства РФ и Белоруссии ведут "активную работу по исполнению тех поручений и договоренностей", которые дали руководители двух стран. "Ускоряем работу во всем основным направлениям. Уделяем приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества", - добавил Мишустин. По словам российского премьера, в январе-июле товарооборот двух стран "вырос до 2 триллионов 355 миллардов российских рублей". "Активно развиваем наши гуманитарные обмены. В октябре, кстати, планируем мероприятие, посвящение сохранению общей истории России и Белоруссии", - сказал глава российского правительства. Как отметил премьер-министр РФ, Союзное государство России и Белоруссии "выступает локомотивом интеграции" и многие его успехи могут быть использованы и в Евразийском экономическом союзе.

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Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, ереван, михаил мишустин, роман головченко, владимир путин, евразийский экономический союз, экономика