Рейтинг@Mail.ru
Мишустин провел встречу с белорусским премьером - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 01.10.2024 (обновлено: 10:06 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/mishustin-1975650256.html
Мишустин провел встречу с белорусским премьером
Мишустин провел встречу с белорусским премьером - РИА Новости, 01.10.2024
Мишустин провел встречу с белорусским премьером
Председатель правительства России Михаил Мишустин в Ереване на полях Евразийского экономического форума (ЕЭФ) встретился со своим белорусским коллегой Романом... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T08:56
2024-10-01T10:06
россия
белоруссия
ереван
михаил мишустин
роман головченко
владимир путин
евразийский экономический союз
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975660967_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_ec97369290fc039cd53fd71690975227.jpg
ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин в Ереване на полях Евразийского экономического форума (ЕЭФ) встретился со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Также Мишустин попросил передать от президента России Владимира Путина "самые наилучшие пожелания" белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Как отметил российский премьер, правительства РФ и Белоруссии ведут "активную работу по исполнению тех поручений и договоренностей", которые дали руководители двух стран. "Ускоряем работу во всем основным направлениям. Уделяем приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества", - добавил Мишустин. По словам российского премьера, в январе-июле товарооборот двух стран "вырос до 2 триллионов 355 миллардов российских рублей". "Активно развиваем наши гуманитарные обмены. В октябре, кстати, планируем мероприятие, посвящение сохранению общей истории России и Белоруссии", - сказал глава российского правительства. Как отметил премьер-министр РФ, Союзное государство России и Белоруссии "выступает локомотивом интеграции" и многие его успехи могут быть использованы и в Евразийском экономическом союзе.
https://ria.ru/20240725/otnosheniya-1961965484.html
россия
белоруссия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975660967_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7d1f5a1e7e87c22bf8bc18aa3981d496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, ереван, михаил мишустин, роман головченко, владимир путин, евразийский экономический союз, экономика
Россия, Белоруссия, Ереван, Михаил Мишустин, Роман Головченко, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Экономика
Мишустин провел встречу с белорусским премьером

Мишустин провел встречу с премьером Белоруссии Головченко на полях ЕЭФ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи в Ереване
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи в Ереване
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин в Ереване на полях Евразийского экономического форума (ЕЭФ) встретился со своим белорусским коллегой Романом Головченко.
Также Мишустин попросил передать от президента России Владимира Путина "самые наилучшие пожелания" белорусскому лидеру Александру Лукашенко.
Как отметил российский премьер, правительства РФ и Белоруссии ведут "активную работу по исполнению тех поручений и договоренностей", которые дали руководители двух стран. "Ускоряем работу во всем основным направлениям. Уделяем приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества", - добавил Мишустин.
По словам российского премьера, в январе-июле товарооборот двух стран "вырос до 2 триллионов 355 миллардов российских рублей". "Активно развиваем наши гуманитарные обмены. В октябре, кстати, планируем мероприятие, посвящение сохранению общей истории России и Белоруссии", - сказал глава российского правительства. Как отметил премьер-министр РФ, Союзное государство России и Белоруссии "выступает локомотивом интеграции" и многие его успехи могут быть использованы и в Евразийском экономическом союзе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
25 июля, 15:50
 
РоссияБелоруссияЕреванМихаил МишустинРоман ГоловченкоВладимир ПутинЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала