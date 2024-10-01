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В Приморье мигрант ответит в суде за преследование девушки
В Приморье мигрант ответит в суде за преследование девушки - РИА Новости, 01.10.2024
В Приморье мигрант ответит в суде за преследование девушки
Иностранец в Уссурийске предстанет перед судом за то, что в течение нескольких месяцев преследовал девушку, принуждал ее жить с ним и угрожал ножом, сообщает... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T06:16
2024-10-01T06:16
2024-10-01T11:37
происшествия
уссурийск
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — РИА Новости. Иностранец в Уссурийске предстанет перед судом за то, что в течение нескольких месяцев преследовал девушку, принуждал ее жить с ним и угрожал ножом, сообщает прокуратура Приморья. "Уссурийская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в угрозе убийством женщине. Установлено, что обвиняемый на протяжении нескольких месяцев проявлял в отношении девушки агрессию, следил за ней, высказывал угрозы расправы как в переписке в мессенджере, так и при личных встречах, применил в отношении нее физическую силу, требуя совместно проживать с ним. В ходе одной из личных встреч он использовал для ее устрашения нож", — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, 25-летний иностранец находился в России на законных основаниях. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам по статье "Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20240926/bastrykin-1974959014.html
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происшествия, уссурийск, россия
Происшествия, Уссурийск, Россия
В Приморье мигрант ответит в суде за преследование девушки
В Уссурийске мигрант предстанет перед судом за угрозы ножом девушке
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — РИА Новости. Иностранец в Уссурийске предстанет перед судом за то, что в течение нескольких месяцев преследовал девушку, принуждал ее жить с ним и угрожал ножом, сообщает прокуратура Приморья.
"Уссурийская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в угрозе убийством женщине. Установлено, что обвиняемый на протяжении нескольких месяцев проявлял в отношении девушки агрессию, следил за ней, высказывал угрозы расправы как в переписке в мессенджере, так и при личных встречах, применил в отношении нее физическую силу, требуя совместно проживать с ним. В ходе одной из личных встреч он использовал для ее устрашения нож", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, 25-летний иностранец находился в России
на законных основаниях. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам по статье "Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы".
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.