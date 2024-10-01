https://ria.ru/20241001/migrant-1975642477.html

В Приморье мигрант ответит в суде за преследование девушки

В Приморье мигрант ответит в суде за преследование девушки - РИА Новости, 01.10.2024

В Приморье мигрант ответит в суде за преследование девушки

Иностранец в Уссурийске предстанет перед судом за то, что в течение нескольких месяцев преследовал девушку, принуждал ее жить с ним и угрожал ножом, сообщает... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T06:16

2024-10-01T06:16

2024-10-01T11:37

происшествия

уссурийск

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — РИА Новости. Иностранец в Уссурийске предстанет перед судом за то, что в течение нескольких месяцев преследовал девушку, принуждал ее жить с ним и угрожал ножом, сообщает прокуратура Приморья. "Уссурийская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в угрозе убийством женщине. Установлено, что обвиняемый на протяжении нескольких месяцев проявлял в отношении девушки агрессию, следил за ней, высказывал угрозы расправы как в переписке в мессенджере, так и при личных встречах, применил в отношении нее физическую силу, требуя совместно проживать с ним. В ходе одной из личных встреч он использовал для ее устрашения нож", — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, 25-летний иностранец находился в России на законных основаниях. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам по статье "Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20240926/bastrykin-1974959014.html

уссурийск

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происшествия, уссурийск, россия