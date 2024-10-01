Рейтинг@Mail.ru
В Приморье мигрант ответит в суде за преследование девушки - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:16 01.10.2024 (обновлено: 11:37 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/migrant-1975642477.html
В Приморье мигрант ответит в суде за преследование девушки
В Приморье мигрант ответит в суде за преследование девушки - РИА Новости, 01.10.2024
В Приморье мигрант ответит в суде за преследование девушки
Иностранец в Уссурийске предстанет перед судом за то, что в течение нескольких месяцев преследовал девушку, принуждал ее жить с ним и угрожал ножом, сообщает... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T06:16
2024-10-01T11:37
происшествия
уссурийск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564591971_0:144:2994:1828_1920x0_80_0_0_bb64540892c396855f531d85bb516f6c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — РИА Новости. Иностранец в Уссурийске предстанет перед судом за то, что в течение нескольких месяцев преследовал девушку, принуждал ее жить с ним и угрожал ножом, сообщает прокуратура Приморья. "Уссурийская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в угрозе убийством женщине. Установлено, что обвиняемый на протяжении нескольких месяцев проявлял в отношении девушки агрессию, следил за ней, высказывал угрозы расправы как в переписке в мессенджере, так и при личных встречах, применил в отношении нее физическую силу, требуя совместно проживать с ним. В ходе одной из личных встреч он использовал для ее устрашения нож", — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, 25-летний иностранец находился в России на законных основаниях. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам по статье "Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20240926/bastrykin-1974959014.html
уссурийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564591971_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_afad09c87c05c3ffb1d50792872b4eb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уссурийск, россия
Происшествия, Уссурийск, Россия
В Приморье мигрант ответит в суде за преследование девушки

В Уссурийске мигрант предстанет перед судом за угрозы ножом девушке

© РИА Новости / Евгений БиятовПодсудимый во время судебного заседания
Подсудимый во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Подсудимый во время судебного заседания. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — РИА Новости. Иностранец в Уссурийске предстанет перед судом за то, что в течение нескольких месяцев преследовал девушку, принуждал ее жить с ним и угрожал ножом, сообщает прокуратура Приморья.
"Уссурийская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в угрозе убийством женщине. Установлено, что обвиняемый на протяжении нескольких месяцев проявлял в отношении девушки агрессию, следил за ней, высказывал угрозы расправы как в переписке в мессенджере, так и при личных встречах, применил в отношении нее физическую силу, требуя совместно проживать с ним. В ходе одной из личных встреч он использовал для ее устрашения нож", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, 25-летний иностранец находился в России на законных основаниях. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам по статье "Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы".
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей
26 сентября, 23:08
 
ПроисшествияУссурийскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала