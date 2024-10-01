https://ria.ru/20241001/mid-1975645571.html

МИД России прокомментировал планы Финляндии и Эстонии закрыть Финский залив

МИД России прокомментировал планы Финляндии и Эстонии закрыть Финский залив - РИА Новости, 01.10.2024

МИД России прокомментировал планы Финляндии и Эстонии закрыть Финский залив

России не совсем понятно, какие угрозы имеют в виду Финляндия и Эстония, говоря о планах закрытия Финского залива для российских судов, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T07:34

2024-10-01T07:34

2024-10-01T10:37

в мире

финский залив

россия

финляндия

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972672020_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_7a4b537e0eaa30ad3ac0bc6abc4caddc.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. России не совсем понятно, какие угрозы имеют в виду Финляндия и Эстония, говоря о планах закрытия Финского залива для российских судов, заявили РИА Новости в МИД России. Ранее СМИ сообщали, что Хельсинки и Таллин разрабатывают планы закрытия Финского залива для российских судов в случае угрозы. "Если же речь идет о планах Финляндии и Эстонии установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, то подобный шаг является их суверенным правом. Вместе с тем подобные действия, в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, не дают возможности препятствовать судоходству и контролировать его. Вообще, не совсем понятно, какие угрозы имеют в виду финские и эстонские власти, но исходим из того, что в данном вопросе они будут строго придерживаться норм международного права", — заявили в российском МИД.

https://ria.ru/20240927/medvedev-1975106737.html

финский залив

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финский залив, россия, финляндия, оон