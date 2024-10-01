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МИД России прокомментировал планы Финляндии и Эстонии закрыть Финский залив
МИД России прокомментировал планы Финляндии и Эстонии закрыть Финский залив - РИА Новости, 01.10.2024
МИД России прокомментировал планы Финляндии и Эстонии закрыть Финский залив
России не совсем понятно, какие угрозы имеют в виду Финляндия и Эстония, говоря о планах закрытия Финского залива для российских судов, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T07:34
2024-10-01T07:34
2024-10-01T10:37
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. России не совсем понятно, какие угрозы имеют в виду Финляндия и Эстония, говоря о планах закрытия Финского залива для российских судов, заявили РИА Новости в МИД России. Ранее СМИ сообщали, что Хельсинки и Таллин разрабатывают планы закрытия Финского залива для российских судов в случае угрозы. "Если же речь идет о планах Финляндии и Эстонии установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, то подобный шаг является их суверенным правом. Вместе с тем подобные действия, в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, не дают возможности препятствовать судоходству и контролировать его. Вообще, не совсем понятно, какие угрозы имеют в виду финские и эстонские власти, но исходим из того, что в данном вопросе они будут строго придерживаться норм международного права", — заявили в российском МИД.
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в мире, финский залив, россия, финляндия, оон
В мире, Финский залив, Россия, Финляндия, ООН
МИД России прокомментировал планы Финляндии и Эстонии закрыть Финский залив
МИД России: не совсем понятно, какие угрозы имеют в виду Финляндия и Эстония