https://ria.ru/20241001/mid-1975645051.html
Россия расценит блокаду Финского залива как нарушение морского права
Россия расценит блокаду Финского залива как нарушение морского права - РИА Новости, 01.10.2024
Россия расценит блокаду Финского залива как нарушение морского права
Если Финляндия и Эстония планируют ввести полную блокаду Финского залива для российского судоходства, Россия будет расценивать подобные действия как нарушение... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T07:24
2024-10-01T07:24
2024-10-01T19:35
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Если Финляндия и Эстония планируют ввести полную блокаду Финского залива для российского судоходства, Россия будет расценивать подобные действия как нарушение международного морского права, заявили РИА Новости в МИД России.Ранее СМИ сообщали, что Хельсинки и Таллин разрабатывают планы закрытия Финского залива для российских судов в случае угрозы."Если Финляндия и Эстония планируют ввести полную блокаду Финского залива для российского судоходства, то подобные действия Россия будет расценивать как очевидное нарушение международного морского права. Его нормы не содержат положений, позволяющих, даже исходя из какой-либо "угрозы", вводить меры по ограничению судоходства, тем более односторонние меры дискриминационного характера, направленные на конкретное государство", — заявили в российском МИД.В ведомстве также сообщили, что не совсем понимают, какие угрозы имеют в виду Хельсинки и Таллин, говоря о планах по закрытию акватории. Россия исходит из того, что Финляндия и Эстонию будут действовать строго в рамках международного права, подчеркнули в ведомстве."Если же речь идет о планах Финляндии и Эстонии установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, то подобный шаг является их суверенным правом. Вместе с тем подобные действия, в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, не дают возможности препятствовать судоходству и контролировать его", — добавили в МИД России.
https://ria.ru/20240924/skandinaviya-1974313443.html
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в мире, россия, финский залив, финляндия, эстония
В мире, Россия, Финский залив, Финляндия, Эстония
Россия расценит блокаду Финского залива как нарушение морского права
МИД РФ: планы по блокированию Финского залива носят дискриминационный характер
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Если Финляндия и Эстония планируют ввести полную блокаду Финского залива для российского судоходства, Россия будет расценивать подобные действия как нарушение международного морского права, заявили РИА Новости в МИД России.
Ранее СМИ сообщали, что Хельсинки и Таллин разрабатывают планы закрытия Финского залива для российских судов в случае угрозы.
"Если Финляндия и Эстония планируют ввести полную блокаду Финского залива для российского судоходства, то подобные действия Россия будет расценивать как очевидное нарушение международного морского права. Его нормы не содержат положений, позволяющих, даже исходя из какой-либо "угрозы", вводить меры по ограничению судоходства, тем более односторонние меры дискриминационного характера, направленные на конкретное государство", — заявили в российском МИД.
В ведомстве также сообщили, что не совсем понимают, какие угрозы имеют в виду Хельсинки и Таллин, говоря о планах по закрытию акватории. Россия исходит из того, что Финляндия и Эстонию будут действовать строго в рамках международного права, подчеркнули в ведомстве.
"Если же речь идет о планах Финляндии и Эстонии установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, то подобный шаг является их суверенным правом. Вместе с тем подобные действия, в соответствии с положениями Конвенции ООН
по морскому праву 1982 года, не дают возможности препятствовать судоходству и контролировать его", — добавили в МИД России.