Медведев предложил Западу подсчитать расходы на помощь Украине
Медведев: на деньги Украине можно было бы сделать много полезных вещей
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил налогоплательщикам в США и других странах Запада подсчитать, сколько полезных вещей можно было бы сделать на переданные Украине средства.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен в своей статье для журнала Foreign Affairs заявил, что совокупный объем помощи США и их союзников Украине с начала российской специальной военной операции оценивается в 242 миллиарда долларов. Соединенные Штаты предоставили 94 миллиарда долларов.
"Гадкий Блинкен написал: страны Запада потратили 242 миллиарда долларов на поддержку коррумпированного киевского режима, причем одни только США направили 94 миллиарда долларов. Все это ради большего кровопролития и воровства. Налогоплательщики, подсчитайте, сколько полезных вещей можно было сделать на эти деньги!" - написал Медведев на своей странице в соцсети Х.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.