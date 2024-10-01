https://ria.ru/20241001/medvedev-1975795168.html

Медведев предложил Западу подсчитать расходы на помощь Украине

Медведев предложил Западу подсчитать расходы на помощь Украине - РИА Новости, 01.10.2024

Медведев предложил Западу подсчитать расходы на помощь Украине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил налогоплательщикам в США и других странах Запада подсчитать, сколько полезных вещей можно было бы сделать... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T18:28

2024-10-01T18:28

2024-10-01T18:28

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил налогоплательщикам в США и других странах Запада подсчитать, сколько полезных вещей можно было бы сделать на переданные Украине средства. Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен в своей статье для журнала Foreign Affairs заявил, что совокупный объем помощи США и их союзников Украине с начала российской специальной военной операции оценивается в 242 миллиарда долларов. Соединенные Штаты предоставили 94 миллиарда долларов. "Гадкий Блинкен написал: страны Запада потратили 242 миллиарда долларов на поддержку коррумпированного киевского режима, причем одни только США направили 94 миллиарда долларов. Все это ради большего кровопролития и воровства. Налогоплательщики, подсчитайте, сколько полезных вещей можно было сделать на эти деньги!" - написал Медведев на своей странице в соцсети Х. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240925/ssha-1974723177.html

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в мире, сша, украина, россия, дмитрий медведев, энтони блинкен, сергей лавров, нато