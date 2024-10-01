Рейтинг@Mail.ru
Медведев предложил Западу подсчитать расходы на помощь Украине - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/medvedev-1975795168.html
Медведев предложил Западу подсчитать расходы на помощь Украине
Медведев предложил Западу подсчитать расходы на помощь Украине - РИА Новости, 01.10.2024
Медведев предложил Западу подсчитать расходы на помощь Украине
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил налогоплательщикам в США и других странах Запада подсчитать, сколько полезных вещей можно было бы сделать... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:28
2024-10-01T18:28
в мире
сша
украина
россия
дмитрий медведев
энтони блинкен
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958786715_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_a052cc5e0777c8dc14650f8e3386fed9.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил налогоплательщикам в США и других странах Запада подсчитать, сколько полезных вещей можно было бы сделать на переданные Украине средства. Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен в своей статье для журнала Foreign Affairs заявил, что совокупный объем помощи США и их союзников Украине с начала российской специальной военной операции оценивается в 242 миллиарда долларов. Соединенные Штаты предоставили 94 миллиарда долларов. "Гадкий Блинкен написал: страны Запада потратили 242 миллиарда долларов на поддержку коррумпированного киевского режима, причем одни только США направили 94 миллиарда долларов. Все это ради большего кровопролития и воровства. Налогоплательщики, подсчитайте, сколько полезных вещей можно было сделать на эти деньги!" - написал Медведев на своей странице в соцсети Х. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240925/ssha-1974723177.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958786715_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5216b702c3f303c441784ecdd6eda41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дмитрий медведев, энтони блинкен, сергей лавров, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО
Медведев предложил Западу подсчитать расходы на помощь Украине

Медведев: на деньги Украине можно было бы сделать много полезных вещей

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил налогоплательщикам в США и других странах Запада подсчитать, сколько полезных вещей можно было бы сделать на переданные Украине средства.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен в своей статье для журнала Foreign Affairs заявил, что совокупный объем помощи США и их союзников Украине с начала российской специальной военной операции оценивается в 242 миллиарда долларов. Соединенные Штаты предоставили 94 миллиарда долларов.
"Гадкий Блинкен написал: страны Запада потратили 242 миллиарда долларов на поддержку коррумпированного киевского режима, причем одни только США направили 94 миллиарда долларов. Все это ради большего кровопролития и воровства. Налогоплательщики, подсчитайте, сколько полезных вещей можно было сделать на эти деньги!" - написал Медведев на своей странице в соцсети Х.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
США планируют выделить Украине военную помощь на восемь миллиардов долларов
25 сентября, 23:28
 
В миреСШАУкраинаРоссияДмитрий МедведевЭнтони БлинкенСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала