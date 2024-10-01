https://ria.ru/20241001/mat-1975630209.html

Пострадавшая в Горловке девочка пыталась помочь раненому подростку

Пострадавшая в Горловке девочка пыталась помочь раненому подростку - РИА Новости, 01.10.2024

Пострадавшая в Горловке девочка пыталась помочь раненому подростку

Пострадавшая при обстреле Горловки девочка пыталась помочь получившему смертельное ранение подростку, рассказала РИА Новости ее мать. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T01:14

2024-10-01T01:14

2024-10-01T01:14

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

происшествия

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ГОРЛОВКА (ДНР), 1 окт - РИА Новости. Пострадавшая при обстреле Горловки девочка пыталась помочь получившему смертельное ранение подростку, рассказала РИА Новости ее мать. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов республики со стороны украинских войск в понедельник погиб подросток, еще восемь человек ранены, включая троих детей. При обстреле Горловки украинские военные применили "натовский" кассетный боеприпас, об этом свидетельствуют характерные фрагменты, найденные на месте происшествия, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовскую" кассетную артиллерию калибром 155 миллиметров", - заявили в представительстве. Как передает корреспондент РИА Новости, взрыв кассетного снаряда произошел над спальным районом, суббоеприпасы усыпали дворы микрорайона "Солнечный". Несколько кассет разорвались рядом с подъездами многоквартирных домов, где и получили ранения трое подростков. В данный момент во дворах остаются неразорвавшиеся суббоеприпасы. "Громыхало, я сразу начала ей (дочери) звонить, узнавать. Она мне говорит скорее приходить. Я побежала, взяла все, что у меня там было. Они все забежали в подъезд. У моей дочки в руку попал осколок. Мальчику попало, я так понимаю, в ребро. И, видимо, это было смертельное ранение, что он погиб. Еще мальчишка - у него нога. А парень сразу... я когда прибежала, моя дочка его пыталась еще оживить", - рассказала мать пострадавшей девочки Татьяна. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассенаселение Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240930/pravozaschitnik-1974867495.html

https://ria.ru/20240926/sudzha-1974736062.html

горловка

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горловка, донецкая народная республика, происшествия