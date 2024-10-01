https://ria.ru/20241001/mask-1975683259.html

Маск шутливо отреагировал на просьбу к Байдену помочь Северной Каролине

Маск шутливо отреагировал на просьбу к Байдену помочь Северной Каролине - РИА Новости, 01.10.2024

Маск шутливо отреагировал на просьбу к Байдену помочь Северной Каролине

Американский предприниматель Илон Маск шутливо отреагировал на написанное на украинском языке сообщение в соцсети X с просьбой в адрес президента США Джо... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:31

2024-10-01T11:31

2024-10-01T11:31

в мире

сша

северная каролина

джо байден

илон маск

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск шутливо отреагировал на написанное на украинском языке сообщение в соцсети X с просьбой в адрес президента США Джо Байдена помочь пострадавшему от урагана штату Северная Каролина. Пользователь X на украинском языке попросил Байдена помочь "украинскому городку" Эшвилл в "украинском штате" Северной Каролине. Маск ответил на этот пост эмодзи смеющегося человечка. "Шестьдесят миллиардов долларов будут переведены немедленно", - добавил он, оформив эту фразу как цитату Байдена. Ранее ураган "Хелен" обрушился на юго-восточную часть США. В понедельник советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд Рэндалл заявила, что жертвами урагана могли стать до 600 человек. По данным на вторник, более 1,7 миллиона потребителей в США остаются без света и электричества в штатах, пострадавших от урагана.

https://ria.ru/20241001/ssha-1975682468.html

сша

северная каролина

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в мире, сша, северная каролина, джо байден, илон маск