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Маск шутливо отреагировал на просьбу к Байдену помочь Северной Каролине
Маск шутливо отреагировал на просьбу к Байдену помочь Северной Каролине - РИА Новости, 01.10.2024
Маск шутливо отреагировал на просьбу к Байдену помочь Северной Каролине
Американский предприниматель Илон Маск шутливо отреагировал на написанное на украинском языке сообщение в соцсети X с просьбой в адрес президента США Джо... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:31
2024-10-01T11:31
2024-10-01T11:31
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск шутливо отреагировал на написанное на украинском языке сообщение в соцсети X с просьбой в адрес президента США Джо Байдена помочь пострадавшему от урагана штату Северная Каролина. Пользователь X на украинском языке попросил Байдена помочь "украинскому городку" Эшвилл в "украинском штате" Северной Каролине. Маск ответил на этот пост эмодзи смеющегося человечка. "Шестьдесят миллиардов долларов будут переведены немедленно", - добавил он, оформив эту фразу как цитату Байдена. Ранее ураган "Хелен" обрушился на юго-восточную часть США. В понедельник советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд Рэндалл заявила, что жертвами урагана могли стать до 600 человек. По данным на вторник, более 1,7 миллиона потребителей в США остаются без света и электричества в штатах, пострадавших от урагана.
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в мире, сша, северная каролина, джо байден, илон маск
В мире, США, Северная Каролина, Джо Байден, Илон Маск
Маск шутливо отреагировал на просьбу к Байдену помочь Северной Каролине
Маск: Байден помог бы Северной Каролине, если бы она была украинской
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск шутливо отреагировал на написанное на украинском языке сообщение в соцсети X
с просьбой в адрес президента США Джо Байдена помочь пострадавшему от урагана штату Северная Каролина.
Пользователь X на украинском языке попросил Байдена помочь "украинскому городку" Эшвилл в "украинском штате" Северной Каролине. Маск ответил на этот пост эмодзи смеющегося человечка.
"Шестьдесят миллиардов долларов будут переведены немедленно", - добавил он, оформив эту фразу как цитату Байдена.
Ранее ураган "Хелен" обрушился на юго-восточную часть США. В понедельник советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд Рэндалл заявила, что жертвами урагана могли стать до 600 человек. По данным на вторник, более 1,7 миллиона потребителей в США остаются без света и электричества в штатах, пострадавших от урагана.