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И.о. вице-премьера Башкирии обвинили в получении особо крупной взятки - РИА Новости, 01.10.2024
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17:53 01.10.2024 (обновлено: 18:08 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/marzaev-1975789640.html
И.о. вице-премьера Башкирии обвинили в получении особо крупной взятки
И.о. вице-премьера Башкирии обвинили в получении особо крупной взятки - РИА Новости, 01.10.2024
И.о. вице-премьера Башкирии обвинили в получении особо крупной взятки
Исполняющему обязанности вице-премьера Башкирии Алану Марзаеву предъявлено обвинение в получении взятки на 37 миллионов рублей, т.е. в особо крупном размере,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:53
2024-10-01T18:08
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
басманный суд г. москвы
республика башкортостан
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Исполняющему обязанности вице-премьера Башкирии Алану Марзаеву предъявлено обвинение в получении взятки на 37 миллионов рублей, т.е. в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Во вторник Басманный суд Москвы арестовал мужчину до 30 ноября."Марзаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - рассказал собеседник агентства.Ранее главное следственное управление СК РФ возбудило против Марзаева уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Посредником выступил экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов.Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В июне Верховный суд Башкирии по просьбе прокуратуры перевёл его под домашний арест.Согласно положению части 6 статьи 290 УК РФ, Марзаеву грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
https://ria.ru/20241001/izberbash-1975673075.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), басманный суд г. москвы, республика башкортостан
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Басманный суд г. Москвы, Республика Башкортостан
И.о. вице-премьера Башкирии обвинили в получении особо крупной взятки

И.о. вице-премьера Башкирии Марзаева обвинили в получении особо крупной взятки

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлан Марзаев в суде
Алан Марзаев в суде - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Алан Марзаев в суде
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Исполняющему обязанности вице-премьера Башкирии Алану Марзаеву предъявлено обвинение в получении взятки на 37 миллионов рублей, т.е. в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Во вторник Басманный суд Москвы арестовал мужчину до 30 ноября.
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"Марзаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - рассказал собеседник агентства.
Ранее главное следственное управление СК РФ возбудило против Марзаева уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Посредником выступил экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов.
Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В июне Верховный суд Башкирии по просьбе прокуратуры перевёл его под домашний арест.
Согласно положению части 6 статьи 290 УК РФ, Марзаеву грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Басманный суд г. МосквыРеспублика Башкортостан
 
 
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