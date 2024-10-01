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Следствие попросило арестовать и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке
Следствие попросило арестовать и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке - РИА Новости, 01.10.2024
Следствие попросило арестовать и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:12
2024-10-01T14:12
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки на 37 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании Марзаеву меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Главное следственное управлении СК РФ возбудило против Марзаева уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Посредником выступил экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов. Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В июне Верховный суд Башкирии по просьбе прокуратуры перевел его под домашний арест. Согласно положению части 6 статьи 290 УК РФ, Марзаеву грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
Следствие попросило арестовать и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке
Следствие просит суд в Москве арестовать и. о. вице-премьера Башкирии Марзаева
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки на 37 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Марзаеву меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Главное следственное управлении СК РФ
возбудило против Марзаева уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Посредником выступил экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов.
Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В июне Верховный суд Башкирии по просьбе прокуратуры перевел его под домашний арест.
Согласно положению части 6 статьи 290 УК РФ, Марзаеву грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.