https://ria.ru/20241001/mama-1975802745.html

В Красноярском крае введут новую меру поддержки для молодых матерей

В Красноярском крае введут новую меру поддержки для молодых матерей - РИА Новости, 01.10.2024

В Красноярском крае введут новую меру поддержки для молодых матерей

Новую меру поддержки для молодых матерей введут в Красноярском крае, дополнительные региональные выплаты в размере 100 тысяч рублей будут получать молодые мамы, РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T18:57

2024-10-01T18:57

2024-10-01T18:59

общество

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 1 окт – РИА Новости. Новую меру поддержки для молодых матерей введут в Красноярском крае, дополнительные региональные выплаты в размере 100 тысяч рублей будут получать молодые мамы, родившие до 23 лет, сообщает краевое заксобрание. "На заседании комитета по охране здоровья и социальной политике депутаты рассмотрели законопроект, предоставляющий семьям с детьми дополнительные меры поддержки… Рассчитывать на дополнительную выплату в размере 100 тысяч рублей смогут молодые мамы при рождении ребенка до 23 лет включительно", - говорится в сообщении. В 2025 году на новую меру поддержки смогут рассчитывать более 3,8 тысячи женщин, на это потребуется свыше 42 миллионов рублей из краевого бюджета. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшей сессии заксобрания 10 октября, уточняют в законодательном органе. В пресс-службе заксобрания также отмечают, что основная сумма регионального маткапитала за рождение третьего и последующих детей на сегодня составляет около 176 тысяч рублей. С 1 января 2025 года эта сумма увеличится до 185 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240926/chayldfri-1974688837.html

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общество, красноярский край