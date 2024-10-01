https://ria.ru/20241001/mama-1975802745.html
В Красноярском крае введут новую меру поддержки для молодых матерей
В Красноярском крае введут новую меру поддержки для молодых матерей - РИА Новости, 01.10.2024
В Красноярском крае введут новую меру поддержки для молодых матерей
Новую меру поддержки для молодых матерей введут в Красноярском крае, дополнительные региональные выплаты в размере 100 тысяч рублей будут получать молодые мамы, РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:57
2024-10-01T18:57
2024-10-01T18:59
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красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 1 окт – РИА Новости. Новую меру поддержки для молодых матерей введут в Красноярском крае, дополнительные региональные выплаты в размере 100 тысяч рублей будут получать молодые мамы, родившие до 23 лет, сообщает краевое заксобрание. "На заседании комитета по охране здоровья и социальной политике депутаты рассмотрели законопроект, предоставляющий семьям с детьми дополнительные меры поддержки… Рассчитывать на дополнительную выплату в размере 100 тысяч рублей смогут молодые мамы при рождении ребенка до 23 лет включительно", - говорится в сообщении. В 2025 году на новую меру поддержки смогут рассчитывать более 3,8 тысячи женщин, на это потребуется свыше 42 миллионов рублей из краевого бюджета. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшей сессии заксобрания 10 октября, уточняют в законодательном органе. В пресс-службе заксобрания также отмечают, что основная сумма регионального маткапитала за рождение третьего и последующих детей на сегодня составляет около 176 тысяч рублей. С 1 января 2025 года эта сумма увеличится до 185 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240926/chayldfri-1974688837.html
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общество, красноярский край
Общество, Красноярский край
В Красноярском крае введут новую меру поддержки для молодых матерей
В Красноярском крае мамы до 23 лет будут получать выплаты в 100 тыс руб
КРАСНОЯРСК, 1 окт – РИА Новости.
Новую меру поддержки для молодых матерей введут в Красноярском крае, дополнительные региональные выплаты в размере 100 тысяч рублей будут получать молодые мамы, родившие до 23 лет, сообщает краевое заксобрание
.
"На заседании комитета по охране здоровья и социальной политике депутаты рассмотрели законопроект, предоставляющий семьям с детьми дополнительные меры поддержки… Рассчитывать на дополнительную выплату в размере 100 тысяч рублей смогут молодые мамы при рождении ребенка до 23 лет включительно", - говорится в сообщении.
В 2025 году на новую меру поддержки смогут рассчитывать более 3,8 тысячи женщин, на это потребуется свыше 42 миллионов рублей из краевого бюджета. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшей сессии заксобрания 10 октября, уточняют в законодательном органе.
В пресс-службе заксобрания также отмечают, что основная сумма регионального маткапитала за рождение третьего и последующих детей на сегодня составляет около 176 тысяч рублей. С 1 января 2025 года эта сумма увеличится до 185 тысяч рублей.