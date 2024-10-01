https://ria.ru/20241001/livan-1975794149.html

Ливан направил в ООН жалобы на действия Израиля

Ливан направил в ООН жалобы на действия Израиля - РИА Новости, 01.10.2024

Ливан направил в ООН жалобы на действия Израиля

Правительство Ливана отправило жалобы в ООН относительно действий Израиля и начатой им наземной операции, ливанская дипломатия ведёт активную работу в этом... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T18:18

2024-10-01T18:18

2024-10-01T18:18

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правительство Ливана отправило жалобы в ООН относительно действий Израиля и начатой им наземной операции, ливанская дипломатия ведёт активную работу в этом направлении, заявил РИА Новости посол Ливана в России Шауки Бу Нассар. "Правительство Ливана через министерство иностранных дел и представительство в Нью-Йорке отправила необходимые жалобы против Израиля и его агрессии. Были несколько стран, которые запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить этот акт агрессии Израиля. Ливанская дипломатия активная в данном вопросе. Мы находимся в контакте со всеми братскими арабскими странами и другими дружественными государствами, среди которых и Россия, чтобы положить конец этой израильской агрессии на ливанские земли", - сказал он. В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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в мире, израиль, ливан, россия, шауки бу нассар, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024