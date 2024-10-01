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Посол Ливана сообщил о контактах Бейрута и Москвы по израильским атакам - РИА Новости, 01.10.2024
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17:43 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/livan-1975787428.html
Посол Ливана сообщил о контактах Бейрута и Москвы по израильским атакам
Посол Ливана сообщил о контактах Бейрута и Москвы по израильским атакам - РИА Новости, 01.10.2024
Посол Ливана сообщил о контактах Бейрута и Москвы по израильским атакам
Россия и Ливан находятся в контакте по вопросу израильско-ливанского обострения на границе, заявил РИА Новости посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:43
2024-10-01T17:43
в мире
ливан
израиль
россия
михаил богданов
шауки бу нассар
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия и Ливан находятся в контакте по вопросу израильско-ливанского обострения на границе, заявил РИА Новости посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар. "Я встретился с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым, который проявляет интерес к тому, что происходит на Ближнем Востоке, арабском мире и Ливане. Он подтвердил мне, что Россия остаётся на стороне ливанского правительства и ливанского народа. Он также подтвердил, что у него есть контакты с израильской стороной, чтобы донести до них, что атаки, которые они совершают, приведут к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в мире", - сказал он. Посол добавил, что Богданов заявил об осуждении российской стороной агрессии Израиля на ливанскую территорию и гражданских лиц в Ливане. В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
https://ria.ru/20241001/ynet-1975786812.html
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в мире, ливан, израиль, россия, михаил богданов, шауки бу нассар, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Израиль, Россия, Михаил Богданов, Шауки Бу Нассар, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Посол Ливана сообщил о контактах Бейрута и Москвы по израильским атакам

Посол: Россия и Ливан контактируют по вопросу израильско-ливанского обострения

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Ливана в России Шауки Бу Нассар
Чрезвычайный и Полномочный Посол Ливана в России Шауки Бу Нассар - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Ливана в России Шауки Бу Нассар. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия и Ливан находятся в контакте по вопросу израильско-ливанского обострения на границе, заявил РИА Новости посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар.
"Я встретился с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым, который проявляет интерес к тому, что происходит на Ближнем Востоке, арабском мире и Ливане. Он подтвердил мне, что Россия остаётся на стороне ливанского правительства и ливанского народа. Он также подтвердил, что у него есть контакты с израильской стороной, чтобы донести до них, что атаки, которые они совершают, приведут к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в мире", - сказал он.
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Посол добавил, что Богданов заявил об осуждении российской стороной агрессии Израиля на ливанскую территорию и гражданских лиц в Ливане.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
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В миреЛиванИзраильРоссияМихаил БогдановШауки Бу НассарХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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