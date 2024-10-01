Посол Ливана сообщил о контактах Бейрута и Москвы по израильским атакам
Посол: Россия и Ливан контактируют по вопросу израильско-ливанского обострения
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Ливана в России Шауки Бу Нассар
Чрезвычайный и Полномочный Посол Ливана в России Шауки Бу Нассар. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия и Ливан находятся в контакте по вопросу израильско-ливанского обострения на границе, заявил РИА Новости посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар.
"Я встретился с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым, который проявляет интерес к тому, что происходит на Ближнем Востоке, арабском мире и Ливане. Он подтвердил мне, что Россия остаётся на стороне ливанского правительства и ливанского народа. Он также подтвердил, что у него есть контакты с израильской стороной, чтобы донести до них, что атаки, которые они совершают, приведут к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в мире", - сказал он.
Посол добавил, что Богданов заявил об осуждении российской стороной агрессии Израиля на ливанскую территорию и гражданских лиц в Ливане.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.