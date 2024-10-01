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Сотрудники Русского дома в Бейруте сдали кровь для помощи пострадавшим - РИА Новости, 01.10.2024
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17:04 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/livan-1975778152.html
Сотрудники Русского дома в Бейруте сдали кровь для помощи пострадавшим
Сотрудники Русского дома в Бейруте сдали кровь для помощи пострадавшим - РИА Новости, 01.10.2024
Сотрудники Русского дома в Бейруте сдали кровь для помощи пострадавшим
Сотрудники Русского дома в Бейруте, столице Ливана, на фоне боевых действий сдали кровь для помощи пострадавшим, а также собираются провести мероприятия для... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:04
2024-10-01T17:04
в мире
ливан
александр сорокин
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сотрудники Русского дома в Бейруте, столице Ливана, на фоне боевых действий сдали кровь для помощи пострадавшим, а также собираются провести мероприятия для помощи перемещенным лицам, находящимся в одной из местных школ, рассказал РИА Новости руководитель этого Русского дома Александр Сорокин. "Вчера, 30 сентября, сотрудники Русского дома сдали кровь для пострадавших. В ближайшее время планируем посетить одну из школ, в которой располагаются перемещенные лица, в том числе российские соотечественники, для проведения занятий по психологической разгрузке, а также мастер-классы по рисованию, спорту, показ детских фильмов и мультфильмов, а также провести мероприятие по передаче семейных продуктовых наборов. Мероприятия развлекательного характера отменены или перенесены до улучшения ситуации", - сообщил глава учреждения. При этом он отметил, что сам Русский дом в Бейруте продолжает штатную работу, и многие жители столицы Ливана приводят туда детей, чтобы те могли отвлечься от напряженной ситуации. Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал РИА Новости, что Русский дом в ливанской столице переориентирует свою работу на помощь соотечественникам, возможно, в нем будут оказывать психологическую помощь пострадавшим. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные бои с "Хезболлах" в южном Ливане и призывает жителей не перемещаться на автомобилях южнее реки Литани, сообщил во вторник арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. В ночь на вторник на приграничную территорию Ливанавошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ для проведения ограниченной наземной операции против "Хезболлах".
https://ria.ru/20241001/mid-1975727838.html
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в мире, ливан, александр сорокин, хезболла, армия обороны израиля (цахал), бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Александр Сорокин, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Сотрудники Русского дома в Бейруте сдали кровь для помощи пострадавшим

Персонал Русского дома в Бейруте сдал кровь и поможет перемещенным лицам

© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия израильского удара в южном пригороде Бейрута
Последствия израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Последствия израильского удара в южном пригороде Бейрута
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сотрудники Русского дома в Бейруте, столице Ливана, на фоне боевых действий сдали кровь для помощи пострадавшим, а также собираются провести мероприятия для помощи перемещенным лицам, находящимся в одной из местных школ, рассказал РИА Новости руководитель этого Русского дома Александр Сорокин.
"Вчера, 30 сентября, сотрудники Русского дома сдали кровь для пострадавших. В ближайшее время планируем посетить одну из школ, в которой располагаются перемещенные лица, в том числе российские соотечественники, для проведения занятий по психологической разгрузке, а также мастер-классы по рисованию, спорту, показ детских фильмов и мультфильмов, а также провести мероприятие по передаче семейных продуктовых наборов. Мероприятия развлекательного характера отменены или перенесены до улучшения ситуации", - сообщил глава учреждения.
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При этом он отметил, что сам Русский дом в Бейруте продолжает штатную работу, и многие жители столицы Ливана приводят туда детей, чтобы те могли отвлечься от напряженной ситуации.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал РИА Новости, что Русский дом в ливанской столице переориентирует свою работу на помощь соотечественникам, возможно, в нем будут оказывать психологическую помощь пострадавшим.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные бои с "Хезболлах" в южном Ливане и призывает жителей не перемещаться на автомобилях южнее реки Литани, сообщил во вторник арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. В ночь на вторник на приграничную территорию Ливанавошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ для проведения ограниченной наземной операции против "Хезболлах".
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