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ЦАХАЛ обнаружила карту бойцов "Хезболлы" с планами оккупации севера Израиля - РИА Новости, 01.10.2024
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16:27 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/livan-1975764321.html
ЦАХАЛ обнаружила карту бойцов "Хезболлы" с планами оккупации севера Израиля
ЦАХАЛ обнаружила карту бойцов "Хезболлы" с планами оккупации севера Израиля - РИА Новости, 01.10.2024
ЦАХАЛ обнаружила карту бойцов "Хезболлы" с планами оккупации севера Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время рейдов на юге Ливана обнаружила карту бойцов шиитского ливанского движения "Хезболлах", на которой был отмечен план по... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:27
2024-10-01T16:27
в мире
израиль
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бейрут
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время рейдов на юге Ливана обнаружила карту бойцов шиитского ливанского движения "Хезболлах", на которой был отмечен план по захвату района Галилеи на севере Израиля, сообщил во вторник представитель армии Даниэль Хагари. "На протяжении многих лет "Хезболлах" планировала и готовилась к вторжению на территорию Израиля. У нас есть доказательства этого. Эту карту мы обнаружили в ходе одного из рейдов ЦАХАЛ. Ее бойцы "Хезболлах" планировали передать другим членам организации для массового вторжения на территорию Израиля", - заявил Хагари, демонстрируя найденную карту. Пресс-секретарь ЦАХАЛ продемонстрировал, что якобы на карте "Хезболлах" отмечены израильские поселения, базы ЦАХАЛ, маршруты (нападения) и цели, которые нужно было атаковать. Хагари заявил, что "Хезболлах" планировала захватить север Израиля в рамках операции "Захват Галилеи" с использованием данной карты и устроить свое "7 октября" на севере Израиля. В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
https://ria.ru/20241001/livan-1975712459.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ обнаружила карту бойцов "Хезболлы" с планами оккупации севера Израиля

ЦАХАЛ: "Хезболла" планировала захватить район Галилеи на севере Израиля

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские танки в районе границы Израиля и Ливана
Израильские танки в районе границы Израиля и Ливана - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки в районе границы Израиля и Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время рейдов на юге Ливана обнаружила карту бойцов шиитского ливанского движения "Хезболлах", на которой был отмечен план по захвату района Галилеи на севере Израиля, сообщил во вторник представитель армии Даниэль Хагари.
"На протяжении многих лет "Хезболлах" планировала и готовилась к вторжению на территорию Израиля. У нас есть доказательства этого. Эту карту мы обнаружили в ходе одного из рейдов ЦАХАЛ. Ее бойцы "Хезболлах" планировали передать другим членам организации для массового вторжения на территорию Израиля", - заявил Хагари, демонстрируя найденную карту.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Полная ликвидация невозможна". Чем обернется вторжение Израиля в Ливан
Вчера, 12:00
Пресс-секретарь ЦАХАЛ продемонстрировал, что якобы на карте "Хезболлах" отмечены израильские поселения, базы ЦАХАЛ, маршруты (нападения) и цели, которые нужно было атаковать. Хагари заявил, что "Хезболлах" планировала захватить север Израиля в рамках операции "Захват Галилеи" с использованием данной карты и устроить свое "7 октября" на севере Израиля.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Израильский танк на границе Израиля и Ливана - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Израильская армия еще не зашла на территорию Ливана, заявили в "Хезболле"
Вчера, 13:16
 
В миреИзраильЛиванБейрутХезболлаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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