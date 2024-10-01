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Израильская армия еще не зашла на территорию Ливана, заявили в "Хезболле" - РИА Новости, 01.10.2024
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13:16 01.10.2024 (обновлено: 15:03 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/livan-1975712459.html
Израильская армия еще не зашла на территорию Ливана, заявили в "Хезболле"
Израильская армия еще не зашла на территорию Ливана, заявили в "Хезболле" - РИА Новости, 01.10.2024
Израильская армия еще не зашла на территорию Ливана, заявили в "Хезболле"
Израиль пока не начал сухопутную операцию в Ливане, заявил представитель "Хезболлы" по связям со СМИ Мухаммад Афиф в интервью телеканалу Al Jazeera. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:16
2024-10-01T15:03
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 1 окт — РИА новости. Израиль пока не начал сухопутную операцию в Ливане, заявил представитель "Хезболлы" по связям со СМИ Мухаммад Афиф в интервью телеканалу Al Jazeera."Все утверждения, &lt;...&gt; что оккупационные силы вошли в Ливан, являются ложными", — сказал спикер ливанского шиитского движения.Ранее сегодня пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что военные проводят ограниченную наземную операцию по ликвидации опорных пунктов "Хезболлы" в приграничных населенных пунктах Ливана. Он пояснил, что если ливанские власти и международное сообщество за 20 лет не смогло отодвинуть "Хезболлу" от северных границ еврейского государства, то израильские войска сделают это сами.ЦАХАЛ призвала жителей 30 ливанских деревень эвакуироваться ради собственной безопасности. В армии подчеркнули, что любой дом, который "Хезболла" использует для своих военных нужд, станет целью.Израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщила, что проводится ограниченная операция по уничтожению инфраструктуры и активов "Хезболлы", чтобы избежать повторения сценария нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. По словам чиновника, в Израиле убеждены, что угрозу, исходящую от Ливана, необходимо устранить до достижения будущего политического соглашения.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.Ситуация обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи, которые, как писали СМИ, в основном использовали члены "Хезболлы". Ливанские власти возложили ответственность на Израиль, Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.С утра 23 сентября израильская авиация начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975598634.html
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия еще не зашла на территорию Ливана, заявили в "Хезболле"

Представитель "Хезболлы": ЦАХАЛ еще не зашла на территорию Ливана

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские танки в районе границы Израиля и Ливана
Израильские танки в районе границы Израиля и Ливана - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки в районе границы Израиля и Ливана
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МОСКВА, 1 окт — РИА новости. Израиль пока не начал сухопутную операцию в Ливане, заявил представитель "Хезболлы" по связям со СМИ Мухаммад Афиф в интервью телеканалу Al Jazeera.
«
"Все утверждения, <...> что оккупационные силы вошли в Ливан, являются ложными", — сказал спикер ливанского шиитского движения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Россия никогда не возьмет на вооружение израильские методы
Вчера, 08:00
Ранее сегодня пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что военные проводят ограниченную наземную операцию по ликвидации опорных пунктов "Хезболлы" в приграничных населенных пунктах Ливана. Он пояснил, что если ливанские власти и международное сообщество за 20 лет не смогло отодвинуть "Хезболлу" от северных границ еврейского государства, то израильские войска сделают это сами.
ЦАХАЛ призвала жителей 30 ливанских деревень эвакуироваться ради собственной безопасности. В армии подчеркнули, что любой дом, который "Хезболла" использует для своих военных нужд, станет целью.
Израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщила, что проводится ограниченная операция по уничтожению инфраструктуры и активов "Хезболлы", чтобы избежать повторения сценария нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. По словам чиновника, в Израиле убеждены, что угрозу, исходящую от Ливана, необходимо устранить до достижения будущего политического соглашения.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Полная ликвидация невозможна". Чем обернется вторжение Израиля в Ливан
Вчера, 12:00

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.
Ситуация обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи, которые, как писали СМИ, в основном использовали члены "Хезболлы". Ливанские власти возложили ответственность на Израиль, Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.
С утра 23 сентября израильская авиация начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.
Израильские военные на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на выборы в США, считает эксперт
Вчера, 10:35
 
В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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