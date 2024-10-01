https://ria.ru/20241001/livan-1975712459.html

Израильская армия еще не зашла на территорию Ливана, заявили в "Хезболле"

Израильская армия еще не зашла на территорию Ливана, заявили в "Хезболле" - РИА Новости, 01.10.2024

Израильская армия еще не зашла на территорию Ливана, заявили в "Хезболле"

Израиль пока не начал сухопутную операцию в Ливане, заявил представитель "Хезболлы" по связям со СМИ Мухаммад Афиф в интервью телеканалу Al Jazeera. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:16

2024-10-01T13:16

2024-10-01T15:03

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 1 окт — РИА новости. Израиль пока не начал сухопутную операцию в Ливане, заявил представитель "Хезболлы" по связям со СМИ Мухаммад Афиф в интервью телеканалу Al Jazeera."Все утверждения, <...> что оккупационные силы вошли в Ливан, являются ложными", — сказал спикер ливанского шиитского движения.Ранее сегодня пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что военные проводят ограниченную наземную операцию по ликвидации опорных пунктов "Хезболлы" в приграничных населенных пунктах Ливана. Он пояснил, что если ливанские власти и международное сообщество за 20 лет не смогло отодвинуть "Хезболлу" от северных границ еврейского государства, то израильские войска сделают это сами.ЦАХАЛ призвала жителей 30 ливанских деревень эвакуироваться ради собственной безопасности. В армии подчеркнули, что любой дом, который "Хезболла" использует для своих военных нужд, станет целью.Израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщила, что проводится ограниченная операция по уничтожению инфраструктуры и активов "Хезболлы", чтобы избежать повторения сценария нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. По словам чиновника, в Израиле убеждены, что угрозу, исходящую от Ливана, необходимо устранить до достижения будущего политического соглашения.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.Ситуация обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи, которые, как писали СМИ, в основном использовали члены "Хезболлы". Ливанские власти возложили ответственность на Израиль, Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.С утра 23 сентября израильская авиация начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975598634.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024