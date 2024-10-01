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Прямых столкновений ЦАХАЛ и "Хезболлы" пока не было, заявили в Ливане
Прямых столкновений ЦАХАЛ и "Хезболлы" пока не было, заявили в Ливане - РИА Новости, 01.10.2024
Прямых столкновений ЦАХАЛ и "Хезболлы" пока не было, заявили в Ливане
Прямых наземных столкновений между бойцами движения и ЦАХАЛ пока не было, заявил во вторник представитель ливанского шиитского движения "Хезболлах" по связям со РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:15
2024-10-01T13:15
2024-10-01T13:32
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МОСКВА, 1 окт - РИА новости. Прямых наземных столкновений между бойцами движения и ЦАХАЛ пока не было, заявил во вторник представитель ливанского шиитского движения "Хезболлах" по связям со СМИ Мухаммад Афиф."Прямых наземных столкновений между бойцами движения и ЦАХАЛ пока не было", - сказал Афиф в интервью телеканалу Al Jazeera.Ранее во вторник пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что Израиль проводит ограниченную наземную операцию по ликвидации опорных пунктов движения "Хезболлах" в населенных пунктах на приграничной территории Ливана.
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в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль, москва
В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Израиль, Москва
Прямых столкновений ЦАХАЛ и "Хезболлы" пока не было, заявили в Ливане
Представитель "Хезболлы": прямых столкновений с ЦАХАЛ пока не было