https://ria.ru/20241001/livan-1975701728.html

ООН: за неделю от израильских ударов по Ливану погибли более тысячи человек

ООН: за неделю от израильских ударов по Ливану погибли более тысячи человек - РИА Новости, 01.10.2024

ООН: за неделю от израильских ударов по Ливану погибли более тысячи человек

В результате израильских ударов по Ливану за две недели погибли более тысячи человек и сотни тысяч стали вынужденными переселенцами, заявила на брифинге в... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:53

2024-10-01T12:53

2024-10-01T14:26

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ЖЕНЕВА, 1 окт – РИА Новости. В результате израильских ударов по Ливану за две недели погибли более тысячи человек и сотни тысяч стали вынужденными переселенцами, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел."По сообщениям, только за последние две недели в результате израильских ударов по Ливану погибли более тысячи человек. Сотни тысяч людей также были перемещены в Ливан и в Сирию, и более 60 тысяч человек были перемещены в Израиль после эскалации ракетных обстрелов "Хезболлах", начавшихся 8 октября прошлого года", - сказала она.Троссел добавила, что все стороны в таких конфликтах должны проводить четкое различие между военными целями и гражданскими лицами и гражданскими объектами в том, как они ведут военные действия."Слишком много невинных детей, женщин и мужчин были убиты, и было слишком много разрушений", - подчеркнула представитель УВКПЧ.С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

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в мире, ливан, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024