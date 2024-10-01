ООН: за неделю от израильских ударов по Ливану погибли более тысячи человек
ООН: за неделю в результате израильских ударов погибли более тысячи ливанцев
© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан
© AP Photo / Hassan Ammar
Последствия израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан
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ЖЕНЕВА, 1 окт – РИА Новости. В результате израильских ударов по Ливану за две недели погибли более тысячи человек и сотни тысяч стали вынужденными переселенцами, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.
"По сообщениям, только за последние две недели в результате израильских ударов по Ливану погибли более тысячи человек. Сотни тысяч людей также были перемещены в Ливан и в Сирию, и более 60 тысяч человек были перемещены в Израиль после эскалации ракетных обстрелов "Хезболлах", начавшихся 8 октября прошлого года", - сказала она.
Троссел добавила, что все стороны в таких конфликтах должны проводить четкое различие между военными целями и гражданскими лицами и гражданскими объектами в том, как они ведут военные действия.
"Слишком много невинных детей, женщин и мужчин были убиты, и было слишком много разрушений", - подчеркнула представитель УВКПЧ.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
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