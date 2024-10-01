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В Израиле заявили, что масштабы операции в Ливане могут измениться - РИА Новости, 01.10.2024
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12:40 01.10.2024 (обновлено: 12:50 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/livan-1975701638.html
В Израиле заявили, что масштабы операции в Ливане могут измениться
В Израиле заявили, что масштабы операции в Ливане могут измениться - РИА Новости, 01.10.2024
В Израиле заявили, что масштабы операции в Ливане могут измениться
Операция израильской армии в Ливане ограничена по времени и месту, но ее масштабы на юге Ливана могут измениться, сообщила израильская государственная... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:40
2024-10-01T12:50
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Операция израильской армии в Ливане ограничена по времени и месту, но ее масштабы на юге Ливана могут измениться, сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на высокопоставленного чиновника."Операция на юге Ливана ограничена по времени и месту с целью уничтожения террористической инфраструктуры и активов организации "Хезболлах" во избежание сценария (атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль) 7 октября ... масштабы операции на юге Ливана могут измениться", - приводит телерадиокомпания слова чиновника.По словам чиновника, в Израиле убеждены, что угрозу, исходящую от Ливана, необходимо устранить до достижения будущего политического соглашения."Урегулирование не может произойти до завершения операции. Израиль заручился легитимацией со стороны США по поводу этого конкретного процесса", - цитирует Kan заявление чиновника.Собеседник телерадиокомпании отметил, что вчерашние утечки информации от американского правительства поставили под угрозу силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
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в мире, ливан, юг, израиль, сша, армия обороны израиля (цахал), хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Юг, Израиль, США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Израиле заявили, что масштабы операции в Ливане могут измениться

Kan: операция ЦАХАЛ в Ливане ограничена, но масштабы могут измениться

© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия израильского удара в южном пригороде Бейрута
Последствия израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Последствия израильского удара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Операция израильской армии в Ливане ограничена по времени и месту, но ее масштабы на юге Ливана могут измениться, сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
"Операция на юге Ливана ограничена по времени и месту с целью уничтожения террористической инфраструктуры и активов организации "Хезболлах" во избежание сценария (атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль) 7 октября ... масштабы операции на юге Ливана могут измениться", - приводит телерадиокомпания слова чиновника.
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По словам чиновника, в Израиле убеждены, что угрозу, исходящую от Ливана, необходимо устранить до достижения будущего политического соглашения.
"Урегулирование не может произойти до завершения операции. Израиль заручился легитимацией со стороны США по поводу этого конкретного процесса", - цитирует Kan заявление чиновника.
Собеседник телерадиокомпании отметил, что вчерашние утечки информации от американского правительства поставили под угрозу силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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В миреЛиванЮгИзраильСШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАСХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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