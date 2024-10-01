https://ria.ru/20241001/livan-1975701638.html

В Израиле заявили, что масштабы операции в Ливане могут измениться

В Израиле заявили, что масштабы операции в Ливане могут измениться - РИА Новости, 01.10.2024

В Израиле заявили, что масштабы операции в Ливане могут измениться

Операция израильской армии в Ливане ограничена по времени и месту, но ее масштабы на юге Ливана могут измениться, сообщила израильская государственная... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:40

2024-10-01T12:40

2024-10-01T12:50

в мире

ливан

юг

израиль

сша

армия обороны израиля (цахал)

хамас

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975671693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_140580cb972657f4aff1df47e4117d90.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Операция израильской армии в Ливане ограничена по времени и месту, но ее масштабы на юге Ливана могут измениться, сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на высокопоставленного чиновника."Операция на юге Ливана ограничена по времени и месту с целью уничтожения террористической инфраструктуры и активов организации "Хезболлах" во избежание сценария (атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль) 7 октября ... масштабы операции на юге Ливана могут измениться", - приводит телерадиокомпания слова чиновника.По словам чиновника, в Израиле убеждены, что угрозу, исходящую от Ливана, необходимо устранить до достижения будущего политического соглашения."Урегулирование не может произойти до завершения операции. Израиль заручился легитимацией со стороны США по поводу этого конкретного процесса", - цитирует Kan заявление чиновника.Собеседник телерадиокомпании отметил, что вчерашние утечки информации от американского правительства поставили под угрозу силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

https://ria.ru/20241001/peskov-1975691937.html

ливан

юг

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, юг, израиль, сша, армия обороны израиля (цахал), хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024