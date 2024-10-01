ООН попросила 426 миллионов долларов на гуманитарную помощь Ливану
ООН попросила 426 миллионов долларов на гуманитарную помощь людям в Ливане
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 окт – РИА Новости. ООН просит международных доноров выделить 426 миллионов долларов в течение трех месяцев на гуманитарную помощь миллиону человек в Ливане, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.
"ООН и наши партнеры по гуманитарной деятельности в Ливане только что совместно с правительством обратились с трехмесячным срочным призывом удовлетворить быстрорастущие гуманитарные потребности в стране. Призыв направлен на оказание гуманитарной помощи миллиону человек. Сумма, запрашиваемая у международных доноров, составляет 426 миллионов долларов США", - сказал он.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.