https://ria.ru/20241001/livan-1975679635.html
Ливан переживает самый опасный этап в своей истории, заявил и.о. премьера
Ливан переживает самый опасный этап в своей истории, заявил и.о. премьера - РИА Новости, 01.10.2024
Ливан переживает самый опасный этап в своей истории, заявил и.о. премьера
Ливан переживает сегодня наиболее опасный этап в своей истории на фоне израильской агрессии в связи с чем организации ООН должны продолжить оказывать помощь... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:15
2024-10-01T11:15
2024-10-01T11:19
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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Ливан переживает сегодня наиболее опасный этап в своей истории на фоне израильской агрессии в связи с чем организации ООН должны продолжить оказывать помощь ливанцам, которые стали беженцами, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати на собрании с представителями организаций при ООН и послами ряда стран. "Сегодня Ливан на пороге опаснейшего этапа своей истории. Около миллиона наших граждан стали беженцами из-за разрушительной войны, которую ведет Израиль против Ливана… Сейчас мы обращаемся к вам с призывом в срочном порядке предоставить дополнительную помощь для беженцев", - сказал Микати. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
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в мире, ливан, израиль, бейрут, наджиб микати, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Наджиб Микати, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Ливан переживает самый опасный этап в своей истории, заявил и.о. премьера
И.о. премьера Ливана Микати призвал ООН продолжить помощь беженцам из Ливана
БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Ливан переживает сегодня наиболее опасный этап в своей истории на фоне израильской агрессии в связи с чем организации ООН должны продолжить оказывать помощь ливанцам, которые стали беженцами, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати на собрании с представителями организаций при ООН и послами ряда стран.
"Сегодня Ливан на пороге опаснейшего этапа своей истории. Около миллиона наших граждан стали беженцами из-за разрушительной войны, которую ведет Израиль против Ливана… Сейчас мы обращаемся к вам с призывом в срочном порядке предоставить дополнительную помощь для беженцев", - сказал Микати.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.