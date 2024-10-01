https://ria.ru/20241001/livan-1975679635.html

Ливан переживает самый опасный этап в своей истории, заявил и.о. премьера

Ливан переживает самый опасный этап в своей истории, заявил и.о. премьера - РИА Новости, 01.10.2024

Ливан переживает самый опасный этап в своей истории, заявил и.о. премьера

Ливан переживает сегодня наиболее опасный этап в своей истории на фоне израильской агрессии в связи с чем организации ООН должны продолжить оказывать помощь... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:15

2024-10-01T11:15

2024-10-01T11:19

в мире

ливан

израиль

бейрут

наджиб микати

хезболла

оон

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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Ливан переживает сегодня наиболее опасный этап в своей истории на фоне израильской агрессии в связи с чем организации ООН должны продолжить оказывать помощь ливанцам, которые стали беженцами, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати на собрании с представителями организаций при ООН и послами ряда стран. "Сегодня Ливан на пороге опаснейшего этапа своей истории. Около миллиона наших граждан стали беженцами из-за разрушительной войны, которую ведет Израиль против Ливана… Сейчас мы обращаемся к вам с призывом в срочном порядке предоставить дополнительную помощь для беженцев", - сказал Микати. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, бейрут, наджиб микати, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024