https://ria.ru/20241001/livan-1975673776.html

ЦАХАЛ проводит операцию по ликвидации опорных пунктов "Хезболлы"

ЦАХАЛ проводит операцию по ликвидации опорных пунктов "Хезболлы" - РИА Новости, 01.10.2024

ЦАХАЛ проводит операцию по ликвидации опорных пунктов "Хезболлы"

Израиль проводит ограниченную наземную операцию по ликвидации опорных пунктов движения "Хезболлах" в населенных пунктах на приграничной территории Ливана,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:46

2024-10-01T10:46

2024-10-01T10:52

в мире

израиль

ливан

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975671693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_140580cb972657f4aff1df47e4117d90.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Израиль проводит ограниченную наземную операцию по ликвидации опорных пунктов движения "Хезболлах" в населенных пунктах на приграничной территории Ливана, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."ЦАХАЛ проводит ограниченные и целенаправленные рейды вдоль северной границы Израиля с целью предотвращения угроз, которые исходят от "Хезболлах" для гражданского населения севера Израиля. Данные ограниченные наземные рейды нацелены на ликвидацию опорных пунктов "Хезболлах", из которых исходит угроза для израильских приграничных городов и кибуцей", - заявил Хагари на брифинге.По словам генерала, "Хезболлах" превратила эти деревни на юге Ливана в военные базы, с которых готовилось нападение на Израиль.

https://ria.ru/20241001/livan-1975671359.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024