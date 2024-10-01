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ЦАХАЛ проводит операцию по ликвидации опорных пунктов "Хезболлы" - РИА Новости, 01.10.2024
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10:46 01.10.2024 (обновлено: 10:52 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/livan-1975673776.html
ЦАХАЛ проводит операцию по ликвидации опорных пунктов "Хезболлы"
ЦАХАЛ проводит операцию по ликвидации опорных пунктов "Хезболлы" - РИА Новости, 01.10.2024
ЦАХАЛ проводит операцию по ликвидации опорных пунктов "Хезболлы"
Израиль проводит ограниченную наземную операцию по ликвидации опорных пунктов движения "Хезболлах" в населенных пунктах на приграничной территории Ливана,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:46
2024-10-01T10:52
в мире
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ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Израиль проводит ограниченную наземную операцию по ликвидации опорных пунктов движения "Хезболлах" в населенных пунктах на приграничной территории Ливана, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."ЦАХАЛ проводит ограниченные и целенаправленные рейды вдоль северной границы Израиля с целью предотвращения угроз, которые исходят от "Хезболлах" для гражданского населения севера Израиля. Данные ограниченные наземные рейды нацелены на ликвидацию опорных пунктов "Хезболлах", из которых исходит угроза для израильских приграничных городов и кибуцей", - заявил Хагари на брифинге.По словам генерала, "Хезболлах" превратила эти деревни на юге Ливана в военные базы, с которых готовилось нападение на Израиль.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ проводит операцию по ликвидации опорных пунктов "Хезболлы"

ЦАХАЛ ликвидирует опорные пункты "Хезболлы" на приграничной территории Ливана

© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия израильского удара в южном пригороде Бейрута
Последствия израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Последствия израильского удара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Израиль проводит ограниченную наземную операцию по ликвидации опорных пунктов движения "Хезболлах" в населенных пунктах на приграничной территории Ливана, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
"ЦАХАЛ проводит ограниченные и целенаправленные рейды вдоль северной границы Израиля с целью предотвращения угроз, которые исходят от "Хезболлах" для гражданского населения севера Израиля. Данные ограниченные наземные рейды нацелены на ликвидацию опорных пунктов "Хезболлах", из которых исходит угроза для израильских приграничных городов и кибуцей", - заявил Хагари на брифинге.
По словам генерала, "Хезболлах" превратила эти деревни на юге Ливана в военные базы, с которых готовилось нападение на Израиль.
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В миреИзраильЛиванХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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