https://ria.ru/20241001/livan-1975673776.html
ЦАХАЛ проводит операцию по ликвидации опорных пунктов "Хезболлы"
ЦАХАЛ проводит операцию по ликвидации опорных пунктов "Хезболлы" - РИА Новости, 01.10.2024
ЦАХАЛ проводит операцию по ликвидации опорных пунктов "Хезболлы"
Израиль проводит ограниченную наземную операцию по ликвидации опорных пунктов движения "Хезболлах" в населенных пунктах на приграничной территории Ливана,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:46
2024-10-01T10:46
2024-10-01T10:52
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Израиль проводит ограниченную наземную операцию по ликвидации опорных пунктов движения "Хезболлах" в населенных пунктах на приграничной территории Ливана, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."ЦАХАЛ проводит ограниченные и целенаправленные рейды вдоль северной границы Израиля с целью предотвращения угроз, которые исходят от "Хезболлах" для гражданского населения севера Израиля. Данные ограниченные наземные рейды нацелены на ликвидацию опорных пунктов "Хезболлах", из которых исходит угроза для израильских приграничных городов и кибуцей", - заявил Хагари на брифинге.По словам генерала, "Хезболлах" превратила эти деревни на юге Ливана в военные базы, с которых готовилось нападение на Израиль.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ проводит операцию по ликвидации опорных пунктов "Хезболлы"
ЦАХАЛ ликвидирует опорные пункты "Хезболлы" на приграничной территории Ливана