Рейтинг@Mail.ru
Израиль предотвратил попытки вербовки своих граждан Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/livan-1975671359.html
Израиль предотвратил попытки вербовки своих граждан Ираном, пишут СМИ
Израиль предотвратил попытки вербовки своих граждан Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Израиль предотвратил попытки вербовки своих граждан Ираном, пишут СМИ
Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) предотвратила несколько попыток вербовки своих граждан со стороны Ирана с целью покушения на ряд крупных чиновников в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:37
2024-10-01T10:37
в мире
технологии
иран
шабак
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975661958_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9512bf4d32da8827a7cfe7aaa30ebc85.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) предотвратила несколько попыток вербовки своих граждан со стороны Ирана с целью покушения на ряд крупных чиновников в стране, пишет газета Jerusalem Post. "Иран пытался завербовать израильских граждан для нападения на чиновников, что было недавно выявлено в ходе совместного расследования ШАБАК и полицейского подразделения "Лахав-433", - говорится в сообщении. В публикации отмечается, что Иран всё чаще пытается завербовать израильских граждан через Интернет. Для этого, по данным газеты, используются различные сайты и платформы, как правило, связанные с финансами, криптовалютой и поиском работы. Издание отмечает со ссылкой на заявление ШАБАК, что вербовщики обещали израильским гражданам "официальное трудоустройство и предлагали высокие выплаты" за выполнение различных заданий от передачи денежных сумм или телефонов до поджога автомобилей и нанесения вреда людям.
https://ria.ru/20241001/ssha-1975670929.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975661958_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_b202d01a36cea6b7af34aeb883d94254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, иран, шабак, израиль
В мире, Технологии, Иран, ШАБАК, Израиль
Израиль предотвратил попытки вербовки своих граждан Ираном, пишут СМИ

Jerusalem Post: спецслужбы Израиля предотвратили попытки вербовки граждан Ираном

© AP Photo / Leo CorreaИзраильские военные около танков и БТР на севере Израиля
Израильские военные около танков и БТР на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Израильские военные около танков и БТР на севере Израиля . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) предотвратила несколько попыток вербовки своих граждан со стороны Ирана с целью покушения на ряд крупных чиновников в стране, пишет газета Jerusalem Post.
"Иран пытался завербовать израильских граждан для нападения на чиновников, что было недавно выявлено в ходе совместного расследования ШАБАК и полицейского подразделения "Лахав-433", - говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что Иран всё чаще пытается завербовать израильских граждан через Интернет. Для этого, по данным газеты, используются различные сайты и платформы, как правило, связанные с финансами, криптовалютой и поиском работы.
Издание отмечает со ссылкой на заявление ШАБАК, что вербовщики обещали израильским гражданам "официальное трудоустройство и предлагали высокие выплаты" за выполнение различных заданий от передачи денежных сумм или телефонов до поджога автомобилей и нанесения вреда людям.
Израильские военные на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на выборы в США, считает эксперт
Вчера, 10:35
 
В миреТехнологииИранШАБАКИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала