https://ria.ru/20241001/livan-1975671359.html
Израиль предотвратил попытки вербовки своих граждан Ираном, пишут СМИ
Израиль предотвратил попытки вербовки своих граждан Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Израиль предотвратил попытки вербовки своих граждан Ираном, пишут СМИ
Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) предотвратила несколько попыток вербовки своих граждан со стороны Ирана с целью покушения на ряд крупных чиновников в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:37
2024-10-01T10:37
2024-10-01T10:37
в мире
технологии
иран
шабак
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975661958_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9512bf4d32da8827a7cfe7aaa30ebc85.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) предотвратила несколько попыток вербовки своих граждан со стороны Ирана с целью покушения на ряд крупных чиновников в стране, пишет газета Jerusalem Post. "Иран пытался завербовать израильских граждан для нападения на чиновников, что было недавно выявлено в ходе совместного расследования ШАБАК и полицейского подразделения "Лахав-433", - говорится в сообщении. В публикации отмечается, что Иран всё чаще пытается завербовать израильских граждан через Интернет. Для этого, по данным газеты, используются различные сайты и платформы, как правило, связанные с финансами, криптовалютой и поиском работы. Издание отмечает со ссылкой на заявление ШАБАК, что вербовщики обещали израильским гражданам "официальное трудоустройство и предлагали высокие выплаты" за выполнение различных заданий от передачи денежных сумм или телефонов до поджога автомобилей и нанесения вреда людям.
https://ria.ru/20241001/ssha-1975670929.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975661958_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_b202d01a36cea6b7af34aeb883d94254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, иран, шабак, израиль
В мире, Технологии, Иран, ШАБАК, Израиль
Израиль предотвратил попытки вербовки своих граждан Ираном, пишут СМИ
Jerusalem Post: спецслужбы Израиля предотвратили попытки вербовки граждан Ираном