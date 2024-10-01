https://ria.ru/20241001/livan-1975671359.html

Израиль предотвратил попытки вербовки своих граждан Ираном, пишут СМИ

Израиль предотвратил попытки вербовки своих граждан Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024

Израиль предотвратил попытки вербовки своих граждан Ираном, пишут СМИ

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) предотвратила несколько попыток вербовки своих граждан со стороны Ирана с целью покушения на ряд крупных чиновников в... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:37

2024-10-01T10:37

2024-10-01T10:37

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) предотвратила несколько попыток вербовки своих граждан со стороны Ирана с целью покушения на ряд крупных чиновников в стране, пишет газета Jerusalem Post. "Иран пытался завербовать израильских граждан для нападения на чиновников, что было недавно выявлено в ходе совместного расследования ШАБАК и полицейского подразделения "Лахав-433", - говорится в сообщении. В публикации отмечается, что Иран всё чаще пытается завербовать израильских граждан через Интернет. Для этого, по данным газеты, используются различные сайты и платформы, как правило, связанные с финансами, криптовалютой и поиском работы. Издание отмечает со ссылкой на заявление ШАБАК, что вербовщики обещали израильским гражданам "официальное трудоустройство и предлагали высокие выплаты" за выполнение различных заданий от передачи денежных сумм или телефонов до поджога автомобилей и нанесения вреда людям.

https://ria.ru/20241001/ssha-1975670929.html

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в мире, технологии, иран, шабак, израиль