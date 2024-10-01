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Министерство обороны Ливана выступило с заявлением - РИА Новости, 01.10.2024
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10:36 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/livan-1975669813.html
Министерство обороны Ливана выступило с заявлением
Министерство обороны Ливана выступило с заявлением - РИА Новости, 01.10.2024
Министерство обороны Ливана выступило с заявлением
Армия Ливана продолжает выполнять свои задачи в Южном Ливане и сохраняет координацию с миротворческими силами ООН (UNIFIL), сообщается в заявлении министерства... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:36
2024-10-01T10:36
в мире
ливан
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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Армия Ливана продолжает выполнять свои задачи в Южном Ливане и сохраняет координацию с миротворческими силами ООН (UNIFIL), сообщается в заявлении министерства обороны Ливана. "Армия провела передислокацию с некоторых наблюдательных пунктов на передней линии. Информация, опубликованная некоторыми СМИ, об отводе сил на несколько километров от границы, неточная", - заявили в ливанском МО. Ранее источник РИА Новости в министерстве сообщил, что отвод с наблюдательных пунктов был произведен из-за сложности снабжения военнослужащих, которые там находились. "Также командование армии продолжает поддерживать связь и координироваться со временными силами ООН в Ливане", - отмечается в заявлении.
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в мире, ливан, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Министерство обороны Ливана выступило с заявлением

Минобороны Ливана: армия сохраняет координацию с миротворцами ООН на юге страны

© AP Photo / Hussein MallaДым от авиаудара Израиля по пригороду Бейрута, Ливан
Дым от авиаудара Израиля по пригороду Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым от авиаудара Израиля по пригороду Бейрута, Ливан
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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Армия Ливана продолжает выполнять свои задачи в Южном Ливане и сохраняет координацию с миротворческими силами ООН (UNIFIL), сообщается в заявлении министерства обороны Ливана.
"Армия провела передислокацию с некоторых наблюдательных пунктов на передней линии. Информация, опубликованная некоторыми СМИ, об отводе сил на несколько километров от границы, неточная", - заявили в ливанском МО.
Ранее источник РИА Новости в министерстве сообщил, что отвод с наблюдательных пунктов был произведен из-за сложности снабжения военнослужащих, которые там находились.
"Также командование армии продолжает поддерживать связь и координироваться со временными силами ООН в Ливане", - отмечается в заявлении.
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В миреЛиванООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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