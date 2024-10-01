https://ria.ru/20241001/livan-1975660584.html
Названа причина отхода ливанских военных с пограничных с Израилем позиций
Названа причина отхода ливанских военных с пограничных с Израилем позиций - РИА Новости, 01.10.2024
Названа причина отхода ливанских военных с пограничных с Израилем позиций
Армия Ливана провела передислокацию, оставив несколько наблюдательных пограничных с Израилем наблюдательных пунктов из-за сложностей со снабжением находящихся... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:03
2024-10-01T10:03
2024-10-01T10:14
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Армия Ливана провела передислокацию, оставив несколько наблюдательных пограничных с Израилем наблюдательных пунктов из-за сложностей со снабжением находящихся там военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в министерстве обороны Ливана."Была проведена передислокация, и мы отвели свои силы с нескольких наблюдательных пунктов на границе из-за сложностей с логистикой по снабжению",- сказал собеседник агентства
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Названа причина отхода ливанских военных с пограничных с Израилем позиций
Ливан оставил ряд пограничных с Израилем позиций из-за сложностей со снабжением