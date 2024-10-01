https://ria.ru/20241001/livan-1975660584.html

Названа причина отхода ливанских военных с пограничных с Израилем позиций

Названа причина отхода ливанских военных с пограничных с Израилем позиций - РИА Новости, 01.10.2024

Названа причина отхода ливанских военных с пограничных с Израилем позиций

Армия Ливана провела передислокацию, оставив несколько наблюдательных пограничных с Израилем наблюдательных пунктов из-за сложностей со снабжением находящихся... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:03

2024-10-01T10:03

2024-10-01T10:14

в мире

ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

израиль

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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Армия Ливана провела передислокацию, оставив несколько наблюдательных пограничных с Израилем наблюдательных пунктов из-за сложностей со снабжением находящихся там военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в министерстве обороны Ливана."Была проведена передислокация, и мы отвели свои силы с нескольких наблюдательных пунктов на границе из-за сложностей с логистикой по снабжению",- сказал собеседник агентства

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль