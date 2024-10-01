https://ria.ru/20241001/livan-1975656556.html

"Хезболла" атаковала группы израильских военных на пограничной полосе

"Хезболла" атаковала группы израильских военных на пограничной полосе - РИА Новости, 01.10.2024

"Хезболла" атаковала группы израильских военных на пограничной полосе

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали три точки скопления израильских военных в пограничной зоне, сообщается в заявлении пресс-службы движения. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:36

2024-10-01T09:36

2024-10-01T09:54

в мире

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали три точки скопления израильских военных в пограничной зоне, сообщается в заявлении пресс-службы движения."Бойцы сопротивления открыли огонь из артиллерии по месту скопления живой силы врага в поселении Афифим", - написано в заявлении.Также сопротивление подвергло ракетному удару место скопления израильских военных в поселении Митула и подвергли артиллерийскому удару группу военных на опорном пункте Митула.

https://ria.ru/20241001/livan-1975631979.html

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в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024