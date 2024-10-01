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"Хезболла" атаковала группы израильских военных на пограничной полосе - РИА Новости, 01.10.2024
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09:36 01.10.2024 (обновлено: 09:54 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/livan-1975656556.html
"Хезболла" атаковала группы израильских военных на пограничной полосе
"Хезболла" атаковала группы израильских военных на пограничной полосе - РИА Новости, 01.10.2024
"Хезболла" атаковала группы израильских военных на пограничной полосе
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали три точки скопления израильских военных в пограничной зоне, сообщается в заявлении пресс-службы движения. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:36
2024-10-01T09:54
в мире
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали три точки скопления израильских военных в пограничной зоне, сообщается в заявлении пресс-службы движения."Бойцы сопротивления открыли огонь из артиллерии по месту скопления живой силы врага в поселении Афифим", - написано в заявлении.Также сопротивление подвергло ракетному удару место скопления израильских военных в поселении Митула и подвергли артиллерийскому удару группу военных на опорном пункте Митула.
https://ria.ru/20241001/livan-1975631979.html
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в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" атаковала группы израильских военных на пограничной полосе

"Хезболла" атаковала три группы израильских военных на пограничной полосе

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали три точки скопления израильских военных в пограничной зоне, сообщается в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы сопротивления открыли огонь из артиллерии по месту скопления живой силы врага в поселении Афифим", - написано в заявлении.
Также сопротивление подвергло ракетному удару место скопления израильских военных в поселении Митула и подвергли артиллерийскому удару группу военных на опорном пункте Митула.
Израильские военные на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Армия Израиля начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана
Вчера, 02:02
 
В миреХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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