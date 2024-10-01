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США согласились с важностью демонтажа военной инфраструктуры "Хезболлы" - РИА Новости, 01.10.2024
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05:40 01.10.2024 (обновлено: 05:54 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/livan-1975640663.html
США согласились с важностью демонтажа военной инфраструктуры "Хезболлы"
США согласились с важностью демонтажа военной инфраструктуры "Хезболлы" - РИА Новости, 01.10.2024
США согласились с важностью демонтажа военной инфраструктуры "Хезболлы"
Главы минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант в ходе разговора пришли к согласию относительно "необходимости демонтажа инфраструктуры для атак" вдоль РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T05:40
2024-10-01T05:54
в мире
сша
израиль
ливан
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Главы минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант в ходе разговора пришли к согласию относительно "необходимости демонтажа инфраструктуры для атак" вдоль израильской границы, чтобы гарантировать, что ливанское движение "Хезболлах" не сможет устроить нападение на северные районы Израиля, сообщает Пентагон."Они (министры - ред.) пришли к согласию относительно необходимости демонтажа инфраструктуры для атак вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанское "Хезболлах" не сможет осуществить нападения по типу (нападений палестинского движения ХАМАС - ред.) 7 октября на северные районы Израиля", - говорится в заявлении ведомства.Остин также подчеркнул, что необходимо дипломатическое решение, чтобы гарантировать, что гражданские лица по обе стороны границы смогут безопасно вернуться в свои дома. Согласно Пентагону, министр обсудили важность окончательного перехода от военных действий к дипломатии.Кроме того, согласно заявлению, Остин ясно дал понять, что Вашингтон готов защищать военнослужащих, партнеров и союзников США перед лицом "угроз со стороны Ирана" и поддерживаемых им движений.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана.
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в мире, сша, израиль, ливан, министерство обороны сша, хезболла
В мире, США, Израиль, Ливан, Министерство обороны США, Хезболла
США согласились с важностью демонтажа военной инфраструктуры "Хезболлы"

США и Израиль заявили о "важности демонтажа инфраструктуры для атак" в Ливане

© AP Photo / Leo CorreaИзраильские военные на севере Израиля
Израильские военные на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Израильские военные на севере Израиля. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Главы минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант в ходе разговора пришли к согласию относительно "необходимости демонтажа инфраструктуры для атак" вдоль израильской границы, чтобы гарантировать, что ливанское движение "Хезболлах" не сможет устроить нападение на северные районы Израиля, сообщает Пентагон.
"Они (министры - ред.) пришли к согласию относительно необходимости демонтажа инфраструктуры для атак вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанское "Хезболлах" не сможет осуществить нападения по типу (нападений палестинского движения ХАМАС - ред.) 7 октября на северные районы Израиля", - говорится в заявлении ведомства.
Остин также подчеркнул, что необходимо дипломатическое решение, чтобы гарантировать, что гражданские лица по обе стороны границы смогут безопасно вернуться в свои дома. Согласно Пентагону, министр обсудили важность окончательного перехода от военных действий к дипломатии.
Кроме того, согласно заявлению, Остин ясно дал понять, что Вашингтон готов защищать военнослужащих, партнеров и союзников США перед лицом "угроз со стороны Ирана" и поддерживаемых им движений.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана.
 
В миреСШАИзраильЛиванМинистерство обороны СШАХезболла
 
 
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