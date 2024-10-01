Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля зафиксировала около десяти пусков с территории Ливана - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/livan-1975634061.html
Армия Израиля зафиксировала около десяти пусков с территории Ливана
Армия Израиля зафиксировала около десяти пусков с территории Ливана - РИА Новости, 01.10.2024
Армия Израиля зафиксировала около десяти пусков с территории Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала примерно 10 пусков с территории Ливана по северу Израиля, сообщила во вторник пресс-служба армии. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T02:56
2024-10-01T02:56
в мире
израиль
ливан
бейрут
хезболла
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975599512_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_6b2f5ea4bdebf4e06eca01cb4076b5d4.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала примерно 10 пусков с территории Ливана по северу Израиля, сообщила во вторник пресс-служба армии. "После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в районе (горы - ред.) Мерон, было выявлено около 10 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении. В сообщении отмечается, что часть снарядов была перехвачена, часть упала на открытой местности. О пострадавших не сообщается. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Ранее израильская армия заявила, что её войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана.
https://ria.ru/20241001/livan-1975631979.html
https://ria.ru/20240930/izrail-1975621198.html
израиль
ливан
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975599512_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_552345739e9a938a2e6530adf5ebb900.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Армия Израиля зафиксировала около десяти пусков с территории Ливана

ЦАХАЛ зафиксировал около десяти пусков с территории Ливана по северу Израиля

© AP Photo / Baz RatnerРабота израильской системы ПВО
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Работа израильской системы ПВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала примерно 10 пусков с территории Ливана по северу Израиля, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в районе (горы - ред.) Мерон, было выявлено около 10 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении.
Израильские военные на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Армия Израиля начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана
02:02
В сообщении отмечается, что часть снарядов была перехвачена, часть упала на открытой местности. О пострадавших не сообщается.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Ранее израильская армия заявила, что её войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана.
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Израиль уведомил США о продолжительности операции на юге Ливана, пишут СМИ
Вчера, 22:36
 
В миреИзраильЛиванБейрутХезболлаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала