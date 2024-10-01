Армия Израиля зафиксировала около десяти пусков с территории Ливана
ЦАХАЛ зафиксировал около десяти пусков с территории Ливана по северу Израиля
© AP Photo / Baz RatnerРабота израильской системы ПВО
© AP Photo / Baz Ratner
Работа израильской системы ПВО . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала примерно 10 пусков с территории Ливана по северу Израиля, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в районе (горы - ред.) Мерон, было выявлено около 10 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что часть снарядов была перехвачена, часть упала на открытой местности. О пострадавших не сообщается.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Ранее израильская армия заявила, что её войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана.