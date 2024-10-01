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Армия Израиля начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана - РИА Новости, 01.10.2024
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02:02 01.10.2024 (обновлено: 02:40 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/livan-1975631979.html
Армия Израиля начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана
Армия Израиля начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана - РИА Новости, 01.10.2024
Армия Израиля начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против связанных с "Хезболлой" целей в приграничной зоне на юге Ливана. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T02:02
2024-10-01T02:40
в мире
ливан
израиль
хезболла
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против связанных с "Хезболлой" целей в приграничной зоне на юге Ливана.Как отмечается, ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам."В соответствии с решениями политического эшелона несколько часов назад ЦАХАЛ начал ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды, основанные на точных разведданных, против террористических целей и инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана", — сообщает армия в своем Telegram-канале.Как сообщал ранее портал Ynet, израильский военно-политический кабинет одобрил проведение нового этапа операции в Ливане. При этом некоторые министры осудили "утечки о маневре" с американской стороны после того, как Тель-Авив уведомил о своих планах Вашингтон.Ранее армия Израиля объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщили, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь по приграничным районам Ливана, а ливанская армия отошла с нескольких позиций на юге страны.Кроме того, телеканал NBC News передает, что ЦАХАЛ уже начал разведывательные операции, включая небольшие наземные миссии с участием сил спецназначения, а также развернул около пяти бригад, но, "как ожидается, не все из них перейдут границу".Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.С утра 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Под обстрелом оказались десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.
https://ria.ru/20240930/khezbolla-1975452846.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла
Армия Израиля начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана

ЦАХАЛ заявил о начале ограниченных наземных рейдов против "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские военные на севере Израиля
Израильские военные на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против связанных с "Хезболлой" целей в приграничной зоне на юге Ливана.
Как отмечается, ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам.
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"В соответствии с решениями политического эшелона несколько часов назад ЦАХАЛ начал ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды, основанные на точных разведданных, против террористических целей и инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана", — сообщает армия в своем Telegram-канале.
Как сообщал ранее портал Ynet, израильский военно-политический кабинет одобрил проведение нового этапа операции в Ливане. При этом некоторые министры осудили "утечки о маневре" с американской стороны после того, как Тель-Авив уведомил о своих планах Вашингтон.
Ранее армия Израиля объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщили, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь по приграничным районам Ливана, а ливанская армия отошла с нескольких позиций на юге страны.
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Кроме того, телеканал NBC News передает, что ЦАХАЛ уже начал разведывательные операции, включая небольшие наземные миссии с участием сил спецназначения, а также развернул около пяти бригад, но, "как ожидается, не все из них перейдут границу".

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.
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29 сентября, 16:33
Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.
С утра 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Под обстрелом оказались десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.
После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.
Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.
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