https://ria.ru/20241001/lenoblast-1975701827.html

Фотовыставку "Время выбрало нас" покажут в Ленобласти

Фотовыставку "Время выбрало нас" покажут в Ленобласти - РИА Новости, 01.10.2024

Фотовыставку "Время выбрало нас" покажут в Ленобласти

Фотовыставка "Время выбрало нас" о защитниках и жителях Донбасса посетит все районы Ленинградской области в уличном формате, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:42

2024-10-01T12:42

2024-10-01T12:42

ленинградская область

донбасс

александр дрозденко

фонд президентских грантов

сво

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Фотовыставка "Время выбрало нас" о защитниках и жителях Донбасса посетит все районы Ленинградской области в уличном формате, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Эта выставка посвящена нашим ребятам, бойцам, а также мирным гражданам, кто сегодня живет, борется на новых территориях. Очень правильное название выставки — передвижная — мы ее провезем по всем районам Ленинградской области, потому что фотографии эти реальные, люди эти реальные, и все они наши герои", — сказал Дрозденко. Он отметил, что выставка поможет людям узнать о реальных историях и судьбах тех, кто сейчас на передовой или проходит реабилитацию. Обсуждение личных историй объединяет военнослужащих из зоны специальной военной операции и тех, кто их любит и ждет. Организатор выставки – центр развития культуры, туризма, творческих инициатив и волонтерства "Усадьба Ваулина", получатели гранта губернатора Ленинградской области, при поддержке комитета общественных коммуникаций. Идейный вдохновитель проекта и руководитель АНО "Усадьба Ваулина" Елена Кузнецова организовала производство и доставку в зону ведения СВО защитных костюмов, пончо и одеял с функцией защиты от тепловизора. Производство поддержал Фонд президентских грантов. Позже, в одной из поездок, родилась идея собрать все истории в единую выставку под названием "Время выбрало нас".

https://ria.ru/20240904/tsentr--1970635909.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донбасс, александр дрозденко, фонд президентских грантов, сво