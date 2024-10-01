https://ria.ru/20241001/lenoblast-1975701827.html
Фотовыставку "Время выбрало нас" покажут в Ленобласти
Фотовыставку "Время выбрало нас" покажут в Ленобласти - РИА Новости, 01.10.2024
Фотовыставку "Время выбрало нас" покажут в Ленобласти
Фотовыставка "Время выбрало нас" о защитниках и жителях Донбасса посетит все районы Ленинградской области в уличном формате, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:42
2024-10-01T12:42
2024-10-01T12:42
ленинградская область
донбасс
александр дрозденко
фонд президентских грантов
сво
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Фотовыставка "Время выбрало нас" о защитниках и жителях Донбасса посетит все районы Ленинградской области в уличном формате, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Эта выставка посвящена нашим ребятам, бойцам, а также мирным гражданам, кто сегодня живет, борется на новых территориях. Очень правильное название выставки — передвижная — мы ее провезем по всем районам Ленинградской области, потому что фотографии эти реальные, люди эти реальные, и все они наши герои", — сказал Дрозденко. Он отметил, что выставка поможет людям узнать о реальных историях и судьбах тех, кто сейчас на передовой или проходит реабилитацию. Обсуждение личных историй объединяет военнослужащих из зоны специальной военной операции и тех, кто их любит и ждет. Организатор выставки – центр развития культуры, туризма, творческих инициатив и волонтерства "Усадьба Ваулина", получатели гранта губернатора Ленинградской области, при поддержке комитета общественных коммуникаций. Идейный вдохновитель проекта и руководитель АНО "Усадьба Ваулина" Елена Кузнецова организовала производство и доставку в зону ведения СВО защитных костюмов, пончо и одеял с функцией защиты от тепловизора. Производство поддержал Фонд президентских грантов. Позже, в одной из поездок, родилась идея собрать все истории в единую выставку под названием "Время выбрало нас".
https://ria.ru/20240904/tsentr--1970635909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, александр дрозденко, фонд президентских грантов, сво
Ленинградская область , Донбасс, Александр Дрозденко, Фонд президентских грантов, СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Фотовыставка "Время выбрало нас" о защитниках и жителях Донбасса посетит все районы Ленинградской области в уличном формате, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Эта выставка посвящена нашим ребятам, бойцам, а также мирным гражданам, кто сегодня живет, борется на новых территориях. Очень правильное название выставки — передвижная — мы ее провезем по всем районам Ленинградской области, потому что фотографии эти реальные, люди эти реальные, и все они наши герои", — сказал Дрозденко.
Он отметил, что выставка поможет людям узнать о реальных историях и судьбах тех, кто сейчас на передовой или проходит реабилитацию. Обсуждение личных историй объединяет военнослужащих из зоны специальной военной операции и тех, кто их любит и ждет.
Организатор выставки – центр развития культуры, туризма, творческих инициатив и волонтерства "Усадьба Ваулина", получатели гранта губернатора Ленинградской области, при поддержке комитета общественных коммуникаций.
Идейный вдохновитель проекта и руководитель АНО "Усадьба Ваулина" Елена Кузнецова организовала производство и доставку в зону ведения СВО защитных костюмов, пончо и одеял с функцией защиты от тепловизора. Производство поддержал Фонд президентских грантов
. Позже, в одной из поездок, родилась идея собрать все истории в единую выставку под названием "Время выбрало нас".