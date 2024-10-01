https://ria.ru/20241001/latviya-1975627276.html

В Латвии снова попытаются продать конфискованный у России "Дом Москвы"

В Латвии снова попытаются продать конфискованный у России "Дом Москвы" - РИА Новости, 01.10.2024

В Латвии снова попытаются продать конфискованный у России "Дом Москвы"

Власти Латвии снова выставят на аукцион конфискованный у России культурный центр "Дом Москвы", снизив на него цену на 20% после того, как в течение месяца не... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T00:19

2024-10-01T00:19

2024-10-01T00:19

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Власти Латвии снова выставят на аукцион конфискованный у России культурный центр "Дом Москвы", снизив на него цену на 20% после того, как в течение месяца не нашлось покупателей на национализированную недвижимость. Власти Латвии в августе выставили на аукцион национализированный зимой культурный центр "Дом Москвы" в Риге, деньги за который планируется направить Украине. Аукцион завершился 19 сентября, не вызвав интереса у потенциальных покупателей. С 1 октября аукцион будет продлен на месяц. Организаторы решили снизить первоначальную стоимость 3,57 миллиона евро на 20%. Посольство РФ еще перед началом первого аукциона заявляли, что что рейдерский захват "Дома Москвы" - сигнал иностранным инвесторам, что их активы и имущество в Латвии не защищены международным правом, а продажа незаконно экспроприированной недвижимости - крайне опасный прецедент в правовой практике. После завершения первого аукциона в российской дипмиссии подчеркнули, что потенциальные покупатели в полной мере осознали неминуемые риски судебных тяжб, а также репутационных потерь в случае приобретения принадлежащей России собственности, и выразили сомнение, что продление торгов и снижение стартовой цены объекта недвижимости вряд ли сподвигнут возможных покупателей рискнуть. В январе парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства для предотвращения угроз госбезопасности. Посольство России в Латвии назвало передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в госсобственность актом произвола и грабежа и заявило, что против организаторов беспрецедентной по враждебности выходки будут приняты ответные меры. За полгода содержание национализированной недвижимости обошлось латвийскому бюджету в сумму более 50 тысяч евро.

https://ria.ru/20240912/latviya-1972329940.html

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коммерческая недвижимость, латвия, россия, рига, общество