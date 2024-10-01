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Жительница курского села рассказала об оставленных жителями животных - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:26 01.10.2024 (обновлено: 06:12 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/kursk-1975640237.html
Жительница курского села рассказала об оставленных жителями животных
Жительница курского села рассказала об оставленных жителями животных - РИА Новости, 01.10.2024
Жительница курского села рассказала об оставленных жителями животных
Жительница курского села Большое Солдатское рассказала РИА Новости, что она и другие оставшиеся здесь люди продолжают заботиться о домашних животных... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T05:26
2024-10-01T06:12
специальная военная операция на украине
общество
россия
курская область
курск
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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БОЛЬШОЕ СОЛДАТСКОЕ (Курская обл.), 1 окт – РИА Новости. Жительница курского села Большое Солдатское рассказала РИА Новости, что она и другие оставшиеся здесь люди продолжают заботиться о домашних животных эвакуированных сельчан, дожидаясь их возвращения. Галина Сидорова живет с мужем в селе Большое Солдатское. У них большое хозяйство - от пчёл до свиней, а также огород, где на аккуратных грядках ещё можно найти арбузы, а на кустах уже висят созревшие болгарские перцы. "Тут живут женщины, это я с мужчиной живу - все стараются - кого нет, мы никого не бросаем, не оставляем эти дворы. Мы ходим, собак кормим… Здесь куры, собаки, кошки. Туда дальше - коровы, телята. Свиньи у людей остались. Мы никого не бросили, всех и кормим, и все на свете делаем", - сказала Галина. Она указывает на дома эвакуированных соседей, где остались домашние животные и необходима ее помощь. "Вот дом - здесь живет женщина, она медсестра, когда это все случилось, их эвакуировали на Курск, вот они там работают. Доверили нам дом - цветочки хожу поливаю, кошечек, собачек, курочек кормлю. Носим воду. Варим собачкам, кошечкам", - перечисляет Галина. "Другие односельчане также заботятся о домах односельчан. У соседа бараны - сам ухаживает, а у людей ходит уток (кормит - ред.)", - добавила собеседница агентства. По ее словам, в районе, где она живет, разрушений нет, но в центре "били и почту разбили". Теперь женщина не покидает свою улицу. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,9 тысячи военных, 133 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240929/naemniki-1975323786.html
https://ria.ru/20240929/vsu-1975343795.html
https://ria.ru/20240927/kurskaya_oblast-1974973802.html
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общество, россия, курская область, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Курская область, Курск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Жительница курского села рассказала об оставленных жителями животных

Жительница Курской области рассказала о домашних животных эвакуированных сельчан

© Фото : официальный Telegram-канал Главы Рыльского района Курской областиЭвакуация жителей
Эвакуация жителей - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : официальный Telegram-канал Главы Рыльского района Курской области
Эвакуация жителей . Архивное фото
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БОЛЬШОЕ СОЛДАТСКОЕ (Курская обл.), 1 окт – РИА Новости. Жительница курского села Большое Солдатское рассказала РИА Новости, что она и другие оставшиеся здесь люди продолжают заботиться о домашних животных эвакуированных сельчан, дожидаясь их возвращения.
Галина Сидорова живет с мужем в селе Большое Солдатское. У них большое хозяйство - от пчёл до свиней, а также огород, где на аккуратных грядках ещё можно найти арбузы, а на кустах уже висят созревшие болгарские перцы.
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"Тут живут женщины, это я с мужчиной живу - все стараются - кого нет, мы никого не бросаем, не оставляем эти дворы. Мы ходим, собак кормим… Здесь куры, собаки, кошки. Туда дальше - коровы, телята. Свиньи у людей остались. Мы никого не бросили, всех и кормим, и все на свете делаем", - сказала Галина.
Она указывает на дома эвакуированных соседей, где остались домашние животные и необходима ее помощь.
"Вот дом - здесь живет женщина, она медсестра, когда это все случилось, их эвакуировали на Курск, вот они там работают. Доверили нам дом - цветочки хожу поливаю, кошечек, собачек, курочек кормлю. Носим воду. Варим собачкам, кошечкам", - перечисляет Галина.
"Другие односельчане также заботятся о домах односельчан. У соседа бараны - сам ухаживает, а у людей ходит уток (кормит - ред.)", - добавила собеседница агентства.
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По ее словам, в районе, где она живет, разрушений нет, но в центре "били и почту разбили". Теперь женщина не покидает свою улицу.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,9 тысячи военных, 133 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияКурская областьКурскВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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