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Экс-замглавы ГУМЧС Кубани Симоненко могут предъявить новое обвинение - РИА Новости, 01.10.2024
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05:31 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/kuban-1975640467.html
Экс-замглавы ГУМЧС Кубани Симоненко могут предъявить новое обвинение
Экс-замглавы ГУМЧС Кубани Симоненко могут предъявить новое обвинение - РИА Новости, 01.10.2024
Экс-замглавы ГУМЧС Кубани Симоненко могут предъявить новое обвинение
Сергею Симоненко, занимавшему пост замглавы ГУМЧС Кубани, могут предъявить новое обвинение, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T05:31
2024-10-01T05:31
происшествия
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сергею Симоненко, занимавшему пост замглавы ГУМЧС Кубани, могут предъявить новое обвинение, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Завершить расследование к указанному времени не представляется возможным, поскольку в настоящее время по уголовному делу необходимо получить результаты судебных экспертиз… с учетом собранных доказательств предъявить обвиняемым новые обвинения… составить обвинительно заключение", - сказано в документах. Кто является другим обвиняемым по уголовному делу, не уточняется. Согласно документам, Симоненко вменяют организацию покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), покушении на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), организацию приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. "б". "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). О задержании Симоненко стало известно в начале августа, тогда же столичный суд заключил его под стражу. Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Генпрокуратура РФ потребовала изъять у Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко. По его данным, ГП потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240930/simonenko-1975620856.html
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происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Генеральная прокуратура РФ
Экс-замглавы ГУМЧС Кубани Симоненко могут предъявить новое обвинение

Экс-замглавы ГУМЧС Кубани Симоненко могут предъявить новое обвинение

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сергею Симоненко, занимавшему пост замглавы ГУМЧС Кубани, могут предъявить новое обвинение, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Завершить расследование к указанному времени не представляется возможным, поскольку в настоящее время по уголовному делу необходимо получить результаты судебных экспертиз… с учетом собранных доказательств предъявить обвиняемым новые обвинения… составить обвинительно заключение", - сказано в документах.
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30 сентября, 22:30
Кто является другим обвиняемым по уголовному делу, не уточняется.
Согласно документам, Симоненко вменяют организацию покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), покушении на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), организацию приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. "б". "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
О задержании Симоненко стало известно в начале августа, тогда же столичный суд заключил его под стражу.
Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Генпрокуратура РФ потребовала изъять у Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко. По его данным, ГП потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей.
Олег Волынкин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
На Кубани будут судить экс-главу краснодарского ГУМЧС
26 августа, 11:10
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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