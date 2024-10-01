https://ria.ru/20241001/kuban-1975640467.html

Экс-замглавы ГУМЧС Кубани Симоненко могут предъявить новое обвинение

Экс-замглавы ГУМЧС Кубани Симоненко могут предъявить новое обвинение - РИА Новости, 01.10.2024

Экс-замглавы ГУМЧС Кубани Симоненко могут предъявить новое обвинение

Сергею Симоненко, занимавшему пост замглавы ГУМЧС Кубани, могут предъявить новое обвинение, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T05:31

2024-10-01T05:31

2024-10-01T05:31

происшествия

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сергею Симоненко, занимавшему пост замглавы ГУМЧС Кубани, могут предъявить новое обвинение, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Завершить расследование к указанному времени не представляется возможным, поскольку в настоящее время по уголовному делу необходимо получить результаты судебных экспертиз… с учетом собранных доказательств предъявить обвиняемым новые обвинения… составить обвинительно заключение", - сказано в документах. Кто является другим обвиняемым по уголовному делу, не уточняется. Согласно документам, Симоненко вменяют организацию покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), покушении на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), организацию приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. "б". "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). О задержании Симоненко стало известно в начале августа, тогда же столичный суд заключил его под стражу. Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Генпрокуратура РФ потребовала изъять у Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко. По его данным, ГП потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240930/simonenko-1975620856.html

https://ria.ru/20240826/volynkin-1968460534.html

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происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), генеральная прокуратура рф