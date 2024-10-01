https://ria.ru/20241001/kuban-1975640467.html
Экс-замглавы ГУМЧС Кубани Симоненко могут предъявить новое обвинение
Экс-замглавы ГУМЧС Кубани Симоненко могут предъявить новое обвинение - РИА Новости, 01.10.2024
Экс-замглавы ГУМЧС Кубани Симоненко могут предъявить новое обвинение
Сергею Симоненко, занимавшему пост замглавы ГУМЧС Кубани, могут предъявить новое обвинение, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T05:31
2024-10-01T05:31
2024-10-01T05:31
происшествия
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968563967_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_fb92cacfb410634687da2639bdfb08bf.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сергею Симоненко, занимавшему пост замглавы ГУМЧС Кубани, могут предъявить новое обвинение, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Завершить расследование к указанному времени не представляется возможным, поскольку в настоящее время по уголовному делу необходимо получить результаты судебных экспертиз… с учетом собранных доказательств предъявить обвиняемым новые обвинения… составить обвинительно заключение", - сказано в документах. Кто является другим обвиняемым по уголовному делу, не уточняется. Согласно документам, Симоненко вменяют организацию покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), покушении на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), организацию приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. "б". "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). О задержании Симоненко стало известно в начале августа, тогда же столичный суд заключил его под стражу. Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Генпрокуратура РФ потребовала изъять у Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко. По его данным, ГП потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240930/simonenko-1975620856.html
https://ria.ru/20240826/volynkin-1968460534.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968563967_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_af20da65fb933f4ef6edc547330ed76c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Генеральная прокуратура РФ
Экс-замглавы ГУМЧС Кубани Симоненко могут предъявить новое обвинение
Экс-замглавы ГУМЧС Кубани Симоненко могут предъявить новое обвинение
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сергею Симоненко, занимавшему пост замглавы ГУМЧС Кубани, могут предъявить новое обвинение, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Завершить расследование к указанному времени не представляется возможным, поскольку в настоящее время по уголовному делу необходимо получить результаты судебных экспертиз… с учетом собранных доказательств предъявить обвиняемым новые обвинения… составить обвинительно заключение", - сказано в документах.
Кто является другим обвиняемым по уголовному делу, не уточняется.
Согласно документам, Симоненко вменяют организацию покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), покушении на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), организацию приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. "б". "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
О задержании Симоненко стало известно в начале августа, тогда же столичный суд заключил его под стражу.
Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Генпрокуратура РФ потребовала изъять у Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко. По его данным, ГП потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей.