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Захарова после удара по Израилю заявила о провале администрации Байдена - РИА Новости, 01.10.2024
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22:58 01.10.2024 (обновлено: 23:59 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/konflikt-1975835069.html
Захарова после удара по Израилю заявила о провале администрации Байдена
Захарова после удара по Израилю заявила о провале администрации Байдена - РИА Новости, 01.10.2024
Захарова после удара по Израилю заявила о провале администрации Байдена
Администрация президента США Джо Байдена полностью провалилась на Ближнем Востоке, заявления из Белого дома показывают тотальную беспомощность в разрешении... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:58
2024-10-01T23:59
в мире
израиль
иран
джо байден
мария захарова
ближний восток
обострение ситуации между ираном и израилем
хезболла
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена полностью провалилась на Ближнем Востоке, заявления из Белого дома показывают тотальную беспомощность в разрешении кризисов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю."Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке. Кровавая драма, которая только набирает обороты. Невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов. Усилия (госсекретаря Энтони) Блинкена привели к десяткам тысяч жертв и тупику", - написала она в своем Telegram-канале.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведёт интенсивные бои с ливанским движением "Хезболлах" в южном Ливане и призывает жителей не перемещаться на автомобилях южнее реки Литани, сообщил во вторник арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. В ночь на вторник на приграничную территорию Ливана вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ для проведения ограниченной наземной операции против "Хезболлах".Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
израиль
иран
ближний восток
ливан
сша
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Иранские ракеты в небе над Израилем
Иранские ракеты в небе над Израилем.
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Новые кадры атаки на Израиль
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в мире, израиль, иран, джо байден, мария захарова, ближний восток, обострение ситуации между ираном и израилем, хезболла, хамас, исмаил хания, ливан, сша
В мире, Израиль, Иран, Джо Байден, Мария Захарова, Ближний Восток, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Хезболла, ХАМАС, Исмаил Хания, Ливан, США
Захарова после удара по Израилю заявила о провале администрации Байдена

Захарова после удара Ирана по Израилю заявила о провале администрации Байдена

© СоцсетиРакетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Соцсети
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена полностью провалилась на Ближнем Востоке, заявления из Белого дома показывают тотальную беспомощность в разрешении кризисов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю.
"Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке. Кровавая драма, которая только набирает обороты. Невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов. Усилия (госсекретаря Энтони) Блинкена привели к десяткам тысяч жертв и тупику", - написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведёт интенсивные бои с ливанским движением "Хезболлах" в южном Ливане и призывает жителей не перемещаться на автомобилях южнее реки Литани, сообщил во вторник арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. В ночь на вторник на приграничную территорию Ливана вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ для проведения ограниченной наземной операции против "Хезболлах".
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
Вчера, 13:52
 
В миреИзраильИранДжо БайденМария ЗахароваБлижний ВостокОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемХезболлаХАМАСИсмаил ХанияЛиванСША
 
 
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