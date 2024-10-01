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США заявили о возможных последствиях атаки Ирана на Израиль
США заявили о возможных последствиях атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024
США заявили о возможных последствиях атаки Ирана на Израиль
США после ударов Ирана по Израилю не хотят дальнейшей эскалации конфликта, но у атаки Тегерана должны быть последствия, заявил официальный представитель... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:23
2024-10-01T22:23
2024-10-01T22:32
в мире
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государственный департамент сша
обострение ситуации между ираном и израилем
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НЬЮ-ЙОРК, 1 окт - РИА Новости. США после ударов Ирана по Израилю не хотят дальнейшей эскалации конфликта, но у атаки Тегерана должны быть последствия, заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер."Мы не хотим, чтобы этот конфликт продолжал обостряться. Тем не менее мы ясно дали понять, что за эту атаку должны быть последствия", - сказал Миллер в ходе брифинга.
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Иранские ракеты в небе над Израилем
Иранские ракеты в небе над Израилем.
2024-10-01T22:23
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в мире, иран, израиль, сша, государственный департамент сша, видео, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, США, Государственный департамент США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
США заявили о возможных последствиях атаки Ирана на Израиль
НЬЮ-ЙОРК, 1 окт - РИА Новости. США после ударов Ирана по Израилю не хотят дальнейшей эскалации конфликта, но у атаки Тегерана должны быть последствия, заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
2024-10-01T22:23
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PT1M02S
США заявили о возможных последствиях атаки Ирана на Израиль
Госдеп: США не хотят эскалации, но у атаки Ирана должны быть последствия