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США заявили о возможных последствиях атаки Ирана на Израиль

США заявили о возможных последствиях атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024

США заявили о возможных последствиях атаки Ирана на Израиль

США после ударов Ирана по Израилю не хотят дальнейшей эскалации конфликта, но у атаки Тегерана должны быть последствия, заявил официальный представитель... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T22:23

2024-10-01T22:23

2024-10-01T22:32

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государственный департамент сша

обострение ситуации между ираном и израилем

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НЬЮ-ЙОРК, 1 окт - РИА Новости. США после ударов Ирана по Израилю не хотят дальнейшей эскалации конфликта, но у атаки Тегерана должны быть последствия, заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер."Мы не хотим, чтобы этот конфликт продолжал обостряться. Тем не менее мы ясно дали понять, что за эту атаку должны быть последствия", - сказал Миллер в ходе брифинга.

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в мире, иран, израиль, сша, государственный департамент сша, видео, обострение ситуации между ираном и израилем