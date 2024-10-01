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Слуцкий призвал Израиль вывести войска с ливанских территорий
Слуцкий призвал Израиль вывести войска с ливанских территорий - РИА Новости, 01.10.2024
Слуцкий призвал Израиль вывести войска с ливанских территорий
Израилю нужно вывести войска с ливанских территорий и вернуться к политико-дипломатическим методам решения конфликта, заявил РИА Новости глава международного... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:11
2024-10-01T22:11
2024-10-01T22:11
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леонид слуцкий (политик)
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Израилю нужно вывести войска с ливанских территорий и вернуться к политико-дипломатическим методам решения конфликта, заявил РИА Новости глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий. "Пока на поздно сторонам нужно остановится, прекратить боевые действия, Израилю вывести войска с ливанских территорий и вернуться к политико-дипломатическим методам решения конфликта. И усилия мирового сообщества должны быть направлены именно в эту сторону. СБ ООН должен иметь возможность выполнить свой мандат по обеспечению безопасности", - сказал он РИА Новости. Парламентарий отметил, что обстановка в регионе накалилась до взрывоопасного предела. "Атака Ирана - ответная реакция на ограниченную наземную операцию Израиля в Ливане и политическое убийство лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы. Тель-Авив благодаря поддержке Вашингтона пошел на неизбирательную агрессию против суверенного государства", - добавил Слуцкий. Все это, по словам собеседника агентства, привело к масштабному обострению в регионе, которое имеет все шансы выйти за его пределы.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, иран, израиль, ливан, леонид слуцкий (политик), хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Ливан, Леонид Слуцкий (политик), Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Слуцкий призвал Израиль вывести войска с ливанских территорий
Слуцкий призвал Израиль вывести войска из Ливана и вернуться к дипломатии