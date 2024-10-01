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Более ста человек подадут иски против рэпера Diddy, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
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Шоубиз
 
22:36 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/kombs-1975833336.html
Более ста человек подадут иски против рэпера Diddy, пишут СМИ
Более ста человек подадут иски против рэпера Diddy, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Более ста человек подадут иски против рэпера Diddy, пишут СМИ
Более 100 человек планируют подать иски против американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, с обвинением его в сексуальном РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:36
2024-10-01T22:36
шоубиз
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Более 100 человек планируют подать иски против американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, с обвинением его в сексуальном насилии, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на адвоката певца. "Более 100 человек планируют подать иски против Шона Комбс, утверждая, что он… подвергал их сексуальному насилию и эксплуатации", - пишет газета. Отмечается, что большинство из этих исков будут поданы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
https://ria.ru/20240616/reper-1953263570.html
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нью-йорк (город), лос-анджелес
Шоубиз, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес
Более ста человек подадут иски против рэпера Diddy, пишут СМИ

LAT: более 100 человек подадут иски против рэп-исполнителя Шона Комбса

© AP Photo / Mark Von HoldenАмериканский рэп-исполнитель Шон Комбс
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Mark Von Holden
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Более 100 человек планируют подать иски против американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, с обвинением его в сексуальном насилии, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на адвоката певца.
"Более 100 человек планируют подать иски против Шона Комбс, утверждая, что он… подвергал их сексуальному насилию и эксплуатации", - пишет газета.
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Отмечается, что большинство из этих исков будут поданы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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ШоубизНью-Йорк (город)Лос-Анджелес
 
 
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