Более ста человек подадут иски против рэпера Diddy, пишут СМИ
LAT: более 100 человек подадут иски против рэп-исполнителя Шона Комбса
© AP Photo / Mark Von HoldenАмериканский рэп-исполнитель Шон Комбс
© AP Photo / Mark Von Holden
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Более 100 человек планируют подать иски против американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, с обвинением его в сексуальном насилии, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на адвоката певца.
"Более 100 человек планируют подать иски против Шона Комбс, утверждая, что он… подвергал их сексуальному насилию и эксплуатации", - пишет газета.
Рэпер P. Diddy вернул мэрии Нью-Йорка ключ от города
16 июня, 17:45
Отмечается, что большинство из этих исков будут поданы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
Sky News раскрыл новые подробности дела экс-владельца Harrods о насилии
27 сентября, 22:52