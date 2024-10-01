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Житель Приамурья получил 13 лет колонии за госизмену
Житель Приамурья получил 13 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 01.10.2024
Житель Приамурья получил 13 лет колонии за госизмену
Житель Приамурья наказан за государственную измену 13 годами лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает управление ФСБ региона. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T06:04
2024-10-01T06:04
2024-10-01T06:04
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ХАБАРОВСК, 1 окт - РИА Новости. Житель Приамурья наказан за государственную измену 13 годами лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает управление ФСБ региона. "Приговором Амурского областного суда житель Приамурья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена) и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении УФСБ. По данным ведомства, дело в отношении фигуранта (жителя поселка городского типа Магдагачи – работника локомотивного депо Забайкальской железной дороги (подразделения ОАО "РЖД")) было возбуждено в 2023 году. Мужчина сделал 15 денежных переводов для приобретения вооруженными силами Украины дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции, военной техники для их использования против ВС России.
https://ria.ru/20240930/sud-1975596626.html
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), забайкальская железная дорога , ржд
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Забайкальская железная дорога , РЖД
Житель Приамурья получил 13 лет колонии за госизмену
ФСБ: житель Приамурья получил 13 лет колонии строгого режима за госизмену