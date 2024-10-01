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В отношениях России и Китая нет "ведущего" и "ведомого", заявил посол - РИА Новости, 01.10.2024
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07:31 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/kitay-1975645383.html
В отношениях России и Китая нет "ведущего" и "ведомого", заявил посол
В отношениях России и Китая нет "ведущего" и "ведомого", заявил посол - РИА Новости, 01.10.2024
В отношениях России и Китая нет "ведущего" и "ведомого", заявил посол
В отношениях РФ и КНР нет "ведущего" и "ведомого", страны учитывают интересы друг друга и не вмешиваются во внутренние дела, заявил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T07:31
2024-10-01T07:31
в мире
россия
китай
ссср
игорь моргулов
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ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. В отношениях РФ и КНР нет "ведущего" и "ведомого", страны учитывают интересы друг друга и не вмешиваются во внутренние дела, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран. "Советский Союз первым признал Китайскую Народную Республику, установив с ней дипломатические отношения уже на следующий день после ее провозглашения на пекинской площади Тяньаньмэнь 1 октября 1949 года", - заявил Моргулов. Он добавил, что "в последовавшее десятилетие стороны заключили союзнический договор, и СССР оказал масштабную безвозмездную помощь в экономическом и государственном строительстве Нового Китая, причем, следует отметить, сделал это в тяжёлый период собственного послевоенного восстановления". "К сожалению, несмотря на искренние, по-настоящему братские чувства народов друг к другу, из-за идеологических разногласий, не в последнюю очередь связанных с борьбой за лидерство в мировом коммунистическом движении, двусторонние отношения затем пережили довольно непростой этап охлаждения", - отметил дипломат. При этом он подчеркнул, что Россия и Китай сумели взаимно извлечь из этого опыта правильные уроки и начать с конца 1980-х годов выстраивать отношения на новой прагматичной основе. "Сегодня главными отличительными чертами наших связей являются равноправие – у нас нет "ведущего" и "ведомого", невмешательство во внутренние дела – мы не учим друг друга как жить, учет интересов партнера, глубокое взаимное доверие. Важнейшую роль играет также тот факт, что сторонам удалось в 2004 году окончательно закрыть пограничный вопрос", - указал Моргулов. Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
https://ria.ru/20241001/kitay-1975640781.html
https://ria.ru/20241001/kitay-1975635847.html
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в мире, россия, китай, ссср, игорь моргулов
В мире, Россия, Китай, СССР, Игорь Моргулов
В отношениях России и Китая нет "ведущего" и "ведомого", заявил посол

Посол Моргулов: Россия и Китай учитывают интересы друг друга

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. В отношениях РФ и КНР нет "ведущего" и "ведомого", страны учитывают интересы друг друга и не вмешиваются во внутренние дела, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран.
"Советский Союз первым признал Китайскую Народную Республику, установив с ней дипломатические отношения уже на следующий день после ее провозглашения на пекинской площади Тяньаньмэнь 1 октября 1949 года", - заявил Моргулов.
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Он добавил, что "в последовавшее десятилетие стороны заключили союзнический договор, и СССР оказал масштабную безвозмездную помощь в экономическом и государственном строительстве Нового Китая, причем, следует отметить, сделал это в тяжёлый период собственного послевоенного восстановления".
"К сожалению, несмотря на искренние, по-настоящему братские чувства народов друг к другу, из-за идеологических разногласий, не в последнюю очередь связанных с борьбой за лидерство в мировом коммунистическом движении, двусторонние отношения затем пережили довольно непростой этап охлаждения", - отметил дипломат.
При этом он подчеркнул, что Россия и Китай сумели взаимно извлечь из этого опыта правильные уроки и начать с конца 1980-х годов выстраивать отношения на новой прагматичной основе.
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"Сегодня главными отличительными чертами наших связей являются равноправие – у нас нет "ведущего" и "ведомого", невмешательство во внутренние дела – мы не учим друг друга как жить, учет интересов партнера, глубокое взаимное доверие. Важнейшую роль играет также тот факт, что сторонам удалось в 2004 году окончательно закрыть пограничный вопрос", - указал Моргулов.
Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
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