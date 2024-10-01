https://ria.ru/20241001/kitay-1975640781.html
Китай понимает, кто зачинщик конфликта на Украине, заявил посол России
Китай понимает, кто зачинщик конфликта на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 01.10.2024
Китай понимает, кто зачинщик конфликта на Украине, заявил посол России
Китай четко понимает, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине, Пекин не участвует в псевдомирных конференциях, заявил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T05:41
2024-10-01T05:41
2024-10-01T05:41
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ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Китай четко понимает, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине, Пекин не участвует в псевдомирных конференциях, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран. "Китайские друзья неоднократно, публично и на различных уровнях заявляли о четком понимании, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине и непрерывно подливает масла в огонь, препятствуя усилиям по поиску мирного урегулирования. И это не абстрактная позиция", - заявил Моргулов. Он отметил, что "в практическом плане она выражается в отказе от участия в устраиваемых Киевом и его западными покровителями псевдомирных конференциях, организуемых исключительно для проталкивания своей ультимативной "формулы мира", попытки реализации которой могут привести лишь к эскалации противостояния". Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после её провозглашения.
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в мире, китай, украина, россия, игорь моргулов
В мире, Китай, Украина, Россия, Игорь Моргулов
Китай понимает, кто зачинщик конфликта на Украине, заявил посол России
Посол Моргулов: Китай четко понимает, кто стоит за конфликтом на Украине
ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Китай четко понимает, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине, Пекин не участвует в псевдомирных конференциях, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран.
"Китайские друзья неоднократно, публично и на различных уровнях заявляли о четком понимании, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине и непрерывно подливает масла в огонь, препятствуя усилиям по поиску мирного урегулирования. И это не абстрактная позиция", - заявил Моргулов.
Он отметил, что "в практическом плане она выражается в отказе от участия в устраиваемых Киевом
и его западными покровителями псевдомирных конференциях, организуемых исключительно для проталкивания своей ультимативной "формулы мира", попытки реализации которой могут привести лишь к эскалации противостояния".
Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после её провозглашения.