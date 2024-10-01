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В Китае мужчина с ножом напал на людей в супермаркете - РИА Новости, 01.10.2024
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06:37 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/kitaj-1975643567.html
В Китае мужчина с ножом напал на людей в супермаркете
В Китае мужчина с ножом напал на людей в супермаркете - РИА Новости, 01.10.2024
В Китае мужчина с ножом напал на людей в супермаркете
Мужчина с ножом напал на людей в супермаркете в городе Шанхай на востоке Китая, три человека погибли, 15 пострадали, сообщает во вторник отделение полиции... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T06:37
2024-10-01T06:37
в мире
шанхай
китай
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ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Мужчина с ножом напал на людей в супермаркете в городе Шанхай на востоке Китая, три человека погибли, 15 пострадали, сообщает во вторник отделение полиции района Сунцзян. Отмечается, что в понедельник в 21.47 по местному времени (16.47 мск) в отделение полиции поступило сообщение о нападении с ножом в одном из супермаркетов. "Получив сообщение, сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого в совершении нападения, 37-летнего мужчину по фамилии Линь. Восемнадцать человек, получившие ранения, были немедленно госпитализированы для оказания необходимой помощи, трое из них скончались", - говорится в заявлении полиции. Жизни остальных пятнадцати раненных находятся вне опасности. Согласно данным предварительного расследования, мужчина приехал в Шанхай, чтобы выместить на ком-то злобу из-за личных финансовых сложностей. Расследование продолжается.
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в мире, шанхай, китай, происшествия
В мире, Шанхай, Китай, Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на людей в супермаркете

В Шанхае мужчина с ножом напал на людей в супермаркете, три человека погибли

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкШанхай
Шанхай - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шанхай. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Мужчина с ножом напал на людей в супермаркете в городе Шанхай на востоке Китая, три человека погибли, 15 пострадали, сообщает во вторник отделение полиции района Сунцзян.
Отмечается, что в понедельник в 21.47 по местному времени (16.47 мск) в отделение полиции поступило сообщение о нападении с ножом в одном из супермаркетов.
"Получив сообщение, сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого в совершении нападения, 37-летнего мужчину по фамилии Линь. Восемнадцать человек, получившие ранения, были немедленно госпитализированы для оказания необходимой помощи, трое из них скончались", - говорится в заявлении полиции.
Жизни остальных пятнадцати раненных находятся вне опасности. Согласно данным предварительного расследования, мужчина приехал в Шанхай, чтобы выместить на ком-то злобу из-за личных финансовых сложностей. Расследование продолжается.
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