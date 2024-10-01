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"Министры бегут". В США жестко высказались о ситуации в Киеве
"Министры бегут". В США жестко высказались о ситуации в Киеве - РИА Новости, 01.10.2024
"Министры бегут". В США жестко высказались о ситуации в Киеве
Владимир Зеленский и его режим потеряли поддержку даже внутри страны, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:06
2024-10-01T22:06
2024-10-01T22:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
скотт риттер
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский и его режим потеряли поддержку даже внутри страны, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Вы видите отсутствие доверия к режиму Зеленского. Министры бегут, одна из причин — это то, что они настолько коррумпированы, что они больше не могут этого скрывать. Они буквально взяли деньги, которые мы им дали, они уже положили их на банковские счета", — отметил он.По словам отставного военного, полномочия Зеленского истекли и это вызывает растущую озабоченность не только во всем мире, но и внутри государства. Экс-разведчик добавил, что украинцы начинают задаваться вопросом, почему в стране не проводят выборы и он остается у власти."Зеленский — неудачливый лидер неудавшегося государства, и он не получает поддержки, о которой просил. Он получает крохи", — резюмировал Риттер.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной законной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975813713.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Скотт Риттер
"Министры бегут". В США жестко высказались о ситуации в Киеве
Риттер: на Украине перестали доверять режиму Зеленского