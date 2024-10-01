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"Хезболла" атаковала военную базу под Тель-Авивом
"Хезболла" атаковала военную базу под Тель-Авивом - РИА Новости, 01.10.2024
"Хезболла" атаковала военную базу под Тель-Авивом
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали ракетами "Фади-4" базу разведывательного подразделения армии Израиля 8200 Глилот в пригороде Тель-Авива,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:17
2024-10-01T12:17
2024-10-01T12:25
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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали ракетами "Фади-4" базу разведывательного подразделения армии Израиля 8200 Глилот в пригороде Тель-Авива, сообщается в заявлении движения во вторник."Бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами "Фади-4" по базе разведывательного подразделения армии Израиля 8200 Глилот и штабу "Моссад" в пригороде Тель-Авива", - говорится в заявлении.
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в мире, тель-авив, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, моссад
В мире, Тель-Авив, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Моссад
"Хезболла" атаковала военную базу под Тель-Авивом
"Хезболла" атаковала ракетами "Фади-4" военную базу Глилот под Тель-Авивом