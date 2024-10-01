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В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:09 01.10.2024 (обновлено: 10:28 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/kherson-1975647630.html
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 01.10.2024
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
На подконтрольной Киеву территории Херсонской области получили повреждения объекты критической инфраструктуры, утверждает в Telegram-канале назначенный... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T08:09
2024-10-01T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. На подконтрольной Киеву территории Херсонской области получили повреждения объекты критической инфраструктуры, утверждает в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава региональной военной администрации Александр Прокудин. "Попали в объекты критической инфраструктуры", — написал он. Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Херсоне.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры

Прокудин: объекты критической инфраструктуры повреждены в Херсонской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. На подконтрольной Киеву территории Херсонской области получили повреждения объекты критической инфраструктуры, утверждает в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава региональной военной администрации Александр Прокудин.
"Попали в объекты критической инфраструктуры", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Переговоры больше не нужны: Россия решила "обнулять" Украину по частям
29 сентября, 08:00
Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Херсоне.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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