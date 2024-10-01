https://ria.ru/20241001/kherson-1975647630.html

В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры

В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 01.10.2024

В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры

На подконтрольной Киеву территории Херсонской области получили повреждения объекты критической инфраструктуры, утверждает в Telegram-канале назначенный... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T08:09

2024-10-01T08:09

2024-10-01T10:28

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херсонская область

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. На подконтрольной Киеву территории Херсонской области получили повреждения объекты критической инфраструктуры, утверждает в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава региональной военной администрации Александр Прокудин. "Попали в объекты критической инфраструктуры", — написал он. Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Херсоне.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины