В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
Прокудин: объекты критической инфраструктуры повреждены в Херсонской области
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. На подконтрольной Киеву территории Херсонской области получили повреждения объекты критической инфраструктуры, утверждает в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава региональной военной администрации Александр Прокудин.
"Попали в объекты критической инфраструктуры", — написал он.
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Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Херсоне.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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