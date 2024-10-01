https://ria.ru/20241001/karpov-1975652577.html

Андрей Карпов: чем больше торговых форматов, тем лучше для потребителя

Андрей Карпов: чем больше торговых форматов, тем лучше для потребителя - РИА Новости, 01.10.2024

Андрей Карпов: чем больше торговых форматов, тем лучше для потребителя

Российский рынок розничной торговли наращивает обороты на фоне общего подъема экономики. О факторах роста, изменениях в структуре и тенденциях в различных... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:00

2024-10-01T12:00

2024-10-01T12:00

интервью

россия

экономика

российская ассоциации экспертов рынка ритейла (раэрр)

ритейл

торговля

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Российский рынок розничной торговли наращивает обороты на фоне общего подъема экономики. О факторах роста, изменениях в структуре и тенденциях в различных сегментах рынка рассказал в интервью РИА Новости председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов. - Оборот розничной торговли в прошлом году вырос на 8%, и в этом году тенденция сохраняется. За счет чего идет подъем? По-прежнему ли драйвером является электронная коммерция?- Рост оборота розничной торговли – нормальная ситуация, а если торговля не растет, это сигнал о серьезных проблемах в экономике. Наблюдаемый в последнее время рост розничной торговли говорит об определенной уверенности потребителя, который идет в магазины и тратит деньги. Это также показывает, что реальные доходы граждан выросли, и, в первую очередь - доходы задействованных в СВО лиц, отправляемые в семьи, как правило – в регионы. Именно в регионах мы видим резкое увеличение расходов во всех категориях. В том числе и совершение крупных покупок - приобретение автотранспорта, квартир. Еще один важный фактор - повышение зарплат на фоне сильнейшей конкуренции работодателей за персонал.При этом сегмент электронной торговли действительно растет опережающими темпами, что обусловлено целым рядом факторов, главный из которых - удобство использования этого канала продаж. Другой фактор - расширенная витрина электронного магазина, которая зачастую, особенно в небольших населенных пунктах, позволяет получить максимальный доступ к товарам по приемлемой цене. Не секрет, что физический магазин всегда имеет ограниченный товарный ассортимент, в том числе из-за дефицита торговых площадей. А электронная витрина, по сути, бесконечна. Одновременно мы видим сильное развитие в больших городах сервисов доставки, в том числе – доставки еды. Это стало дополнительным фактором роста. Сегодня долю онлайн-торговли можно оценить примерно в 15%, причем значительную часть составляет непродовольственная группа товаров. Продовольственные товары потребитель пока еще заказывает осторожно, за исключением тех продуктов, которые имеют стабильную упаковку или длительный срок хранения. А вот товары категории fresh, ultra-fresh (свежие товары с коротким сроком хранения) люди зачастую опасаются заказывать дистанционно, хотя, конечно же, и этот сегмент имеет хорошие перспективы роста.- Каковы сегодня основные тенденции и вызовы в розничной торговле: в частности, в сегменте товаров повседневного спроса? Справедливы ли мнения о закате эры гипермаркетов?- В свое время гипермаркетов в России в принципе не существовало, они появлялись с нуля и сразу стали крайне привлекательны, предлагая в одном месте огромный ассортимент. У многих российских потребителей даже сформировалась традиция регулярного посещения гипермаркетов. Более трезво потребитель начал смотреть на гипермаркеты после девальвации рубля в 2014 году, когда были введены специальные экономические меры в отношении поставок ряда продовольственных товаров (мясная, рыбная, молочная продукция, а также овощи и фрукты). И оказалось, что магазины у дома могут предложить более низкие цены, вследствие чего потребитель переориентировался на них. В результате некоторые гипермаркеты, особенно с иностранным участием, с ранее широкой ассортиментной линейкой продукции, ввоз которой в страну стал ограничен, достаточно сильно пострадали. Им пришлось перестраиваться, чтобы сохранить своего покупателя, и большая часть решила этот вопрос, хотя и не все. Сегодня долю гипермаркетов на рынке можно оценить в районе 15%, поэтому говорить о "смерти" формата преждевременно. Они просто заполнили свою нишу, и сейчас новые гипермаркеты открываются крайне осторожно и только в тех регионах, где есть потребность. Кроме того, при открытии стали больше внимания обращать на локацию. Ранее считалось, что гипермаркет сам формирует трафик, поэтому его можно ставить в чистом поле (и поначалу это действительно было так). После насыщения рынка разноформатной торговлей, потребитель поменял свое поведение, и задача выбора правильной локации вышла на первый план.Еще одним трендом можно назвать рост формата мини-маркетов, доля которых сравнялась с гипермаркетами, превысив 15%. Также хорошо растет формат - жесткие дискаунтеры: таких магазинов становится все больше, но их доля пока составляет около 5%, а это значит, что потенциал роста еще не исчерпан. И самая значительная доля рынка (55%) приходится на супермаркеты.- Супермаркеты на данный момент фактически заняли нишу магазинов "у дома": как дальше будут развиваться эти форматы?- Для потребителя идеальна ситуация, когда идет конкуренция между различными торговыми форматами. И, на мой взгляд, миссия властей, прежде всего региональных, - сохранить потребителю возможность выбора и доступ к разноформатной торговле. Например, в регионах должны сохраняться региональные торговые сети, которые, как правило, отличаются ассортиментом именно местной продукции. В идеале, магазины должны отличаться друг от друга набором товаров, но обеспечить это сложно, поскольку есть товары-драйверы, которые создают трафик и максимально востребованы потребителем, и они должны быть обязательно. При этом потребитель, с одной стороны, хочет видеть новинки, а с другой – должен иметь возможность купить бренды, к которым привык. Поэтому здесь возникает вопрос баланса между новыми и "старыми" брендами.Различных форматов торговли должно быть достаточно, чтобы человек мог выбрать: сегодня он идет в сетевой супермаркет, завтра в магазин "Продукты" у дома, либо в специализированный магазин (мясной, рыбный, овощной и т.д.). Сейчас потребителю фактически доступно всего 4-5 форматов и, наверное, этого недостаточно. Задача же каждого конкретного магазина - сформировать линейку, товарный ассортимент таким образом, чтобы он был максимально востребован у потребителя. Это непросто, потому что все равно можно будет говорить только о частичном удовлетворении потребностей. Например то, что человеку нужно в повседневной жизни: такую линейку сейчас тщательно настраивают жесткие дискаунтеры, предлагающие ограниченный набор товаров, но при этом у них каждый товар - лидер своей категории. Продажи таких дискаунтеров по популярным позициям могут в 15 раз превышать продажи обычного магазина.- Как получилось, что сетевые супермаркеты почти полностью вытеснили классические гастрономы, где зачастую можно было найти оригинальный ассортимент?- Одиночные магазины просто физически не могут выдержать конкуренции даже с небольшой сетью. У сетей объемы закупки больше, а, следовательно, стоимость единицы товара - дешевле. Второе: у нас время от времени возникают моменты, когда потребитель начинает затягивать пояса и уходить в экономию. В такой ситуации запас прочности у крупных торговых сетей значительно больше. Поэтому экспансия сетей будет продолжаться, и единственное, чем она будет ограничена – это требованиями антимонопольного законодательства.- На фоне санкций и импортозамещения доля товаров отечественного производства на полках магазинов существенно увеличилась. В каких сегментах производители смогли эффективно воспользоваться уходом западных игроков?- Мы уже говорили про введение в 2014 году запрета на поставку в Россию нескольких категорий продовольственной продукции. Эти ограничения сыграли важную роль в увеличении предложения российских товаров этого сегмента. Например, российские производители курицы практически полностью закрывают внутренние потребности, значительно увеличилось предложение свинины и говядины. Также за этот период чуть ли не с нуля было сформировано предложение по многим видам в молочной категории: твердые сыры, сыры с плесенью и тому подобное. То же самое по продуктам мясопереработки. У нас больше стало производиться овощей и фруктов, значительно выросло предложение от тепличных производств. Например, производимый в России объем помидоров и огурцов с 2014 по 2024 год вырос более, чем на миллион тонн, и рост продолжается. По рыбной продукции тоже появилось достаточно серьезное свое предложение, и прежде всего - по речной рыбе, выращиваемой рыбными хозяйствами. Дикая рыба стала проявляться только в последние полтора года по мере того, как вводятся запреты на приобретение российских морепродуктов. Но здесь есть над чем работать - не отстроена логистика, хранение, переработка. Рыбы-то много, но где? Например, на Дальнем Востоке. А значительная часть потребителей проживает в центральной части страны, в московском регионе. Нужно создавать чуть ли не с нуля целое направление, и бизнес сам это не осилит - должны быть государственные или государственно-частные проекты.В непродовольственной группе товаров ситуация не настолько хороша. Долгое время мы были подсажены на западные бренды, а свою легкую промышленность практически потеряли в постперестроечное время. Многие производства нужно создавать с нуля. Хотя мы уже видим появление современных российских дизайнеров одежды, которые формируют свои коллекции и отшивают их в России, но этого недостаточно. Лучше ситуация в сегменте косметики, средств по уходу, и, прежде всего, бытовой химии, которая и ранее в значительной степени производилась внутри страны. Идет замещение брендов, которые ушли с российского рынка. Появляются отечественные бренды, активную позицию занимают и российские торговые сети, наращивающие объем предложения под собственными торговыми марками (СТМ). Когда бизнес видит освобождающиеся ниши, он начинает их активно занимать и инвестировать, о чем свидетельствует появление тысяч новых брендов.- Многие отрасли сегодня отмечают нехватку рабочей силы. Как обстоит дело в ритейле, и как можно решить эту проблему?- Торговля всегда относилась к отраслям, в которых имеется дефицит персонала, и сейчас этот дефицит действительно обострился. С одной стороны, торговля может переманивать людей у менее успешных конкурентов, предлагая лучшие условия (более высокую зарплату, гибкий график и т.д.), но этого недостаточно. Необходимо искать возможность автоматизировать рабочие функции, развивать автоматизацию и роботизацию, заменять людей автоматизированными процессами. Один из примеров по сокращению линейного персонала - внедрение касс самообслуживания. Но тут тоже не все так однозначно.- Популярность маркетплейсов продолжает расти. Достаточно ли сегодня проработано регулирование этого вида торговли?- По мере бурного роста онлайн-торговли и маркетплейсов. накопилась масса вопросов, требующих разрешения, в связи с чем государство приняло принципиальное решение о необходимости регулирования этого сегмента рынка, с чем согласились и сами маркетплейсы. В орбите регулирования – сам маркетплейс, селлеры (продавцы) и их отношения с покупателями. И каждая сторона этого процесса нуждается в определенной защите. Так, должна быть зафиксирована четкая и понятная защита прав покупателя маркетплейса. Есть идея, что маркетплейс должен отвечать за продукцию, которая реализуется на его электронной витрине. Как в офлайн сегменте, когда потребитель не ищет поставщика или производителя, а обращается с претензиями в тот магазин, в котором совершил покупку. А уже магазин самостоятельно урегулирует вопросы со своими поставщиками. То же самое предлагается реализовать и в отношении маркетплейсов.Свои сложности у селлеров. Очень много жалоб на то, что маркетплейсы регулярно меняют условия работы на своей площадке. Есть публичные оферты маркетплейсов, к которым селлеры присоединяются, ибо иначе просто не смогут там работать. И публичная оферта не обсуждается и не меняется. Поэтому при изменении условий оферты, бизнесу, который уже выстроил свои продажи вокруг этого маркетплейса, ничего не остается, кроме как их принять. Было бы правильно сократить возможность такого количества итераций по изменению оферты. Участники рынка пока договорились, что это будет делаться не чаще, чем раз в три месяца, но в целом такие вещи, наверное, нужно заложить законодательно.Но самое главное, при принятии законодательных решений важно сохранить возможности для развития маркетплейсов. Это очень удобный формат для потребителя, и нельзя допустить, чтобы ужесточение регулирования привело к его упадку. Напротив, нужно стимулировать, создавать дополнительные возможности. Мы видим, что с помощью маркетплейсов происходит и развитие производителей, что немаловажно для экономики. Попасть на физический прилавок сложно, тогда как электронная витрина, как я уже говорил, бесконечна. И это дает возможность любому предпринимателю (даже без образования юридического лица) выставлять на продажу продукт своего труда.- Какие запросы у государства к ритейлу? Как строится диалог бизнеса и власти?- Любой бизнес старается жить в согласии с государством, поэтому конструктивный диалог идет всегда. Вообще, торговая отрасль, включая маркетплейсы, развивалась и создавалась самостоятельно, без участия государства. И чаще всего вопросы к бизнесу возникали как раз со стороны государства, желающего ввести различного рода ограничения. В каких-то моментах это было необходимо: благодаря закону о торговле многие процессы были выстроены и сбалансированы, возникла ответственность, что позволило перевести рынок в понятные и разумные рамки. Параллельно шло саморегулирование: ассоциации отраслевых поставщиков договаривались с ритейлерами. В целом, государство выбрало правильную позицию аккуратного регулирования, чтобы не навредить и позволить развиваться всем участникам потребительского рынка. Но диалог идет постоянно, потому что экономическая ситуация постоянно меняется, что заставляет и бизнес меняться, отвечая на новые вызовы (сегодня, например, это проблемы с платежами и нарушения логистики). В этом плане бизнес не ждет особой поддержки от государства, поскольку привык самостоятельно решать такие вопросы. Но при этом бизнес старается участвовать в процессах, которые инициирует государство, чтобы помочь ему реализовать ту или иную идею. Например, когда государство в лице ФНС решило запустить онлайн-кассы, сначала предполагалась чуть ли не полная замена кассового оборудования всех торговых организаций. Но в результате диалога сначала удалось убедить ФНС поменять подход, а по итогам реализации пилотного проекта, скорректировать подходы и в итоге получить результат, в целом устраивающий и государство, и бизнес.- Значимость логистики для розничной торговли нельзя переоценить. Как импортозамещение и обновление логистических цепочек сказалось на доставке товаров в магазины?- Всегда были проторенные пути, которыми пользовались много лет, потому что так сложились цепочки поставок. Первоначально это было нарушено в период пандемии, потом добавились санкционные ограничения. Но бизнес на то и бизнес, чтобы в кризисные моменты находить альтернативные пути. Например, крупные логистические компании как правило всегда прорабатывают альтернативные маршруты, отрабатывая весь процесс транспортировки, таможенного оформления. Другое дело, что не всегда возможности новых маршрутов позволяют переориентировать на них большие потоки: дорога может быть узкой, а таможенные терминалы неприспособленными к таким объемам. Но бизнес руки не опускает, всегда находит варианты: дорого доставлять железной дорогой - направляем автомобильным транспортом, выгоднее доставлять самолетами - будем покупать самолеты. Это мгновенная реакция на любые вызовы, которые бизнес преодолевает, находя эффективные решения, создавая новые логистические маршруты, распределительные центры, чтобы обеспечивать быструю доставку товара потребителю.- В этом году ключевым отраслевым событием стала "Неделя российского ритейла", одним из организаторов которой является РАЭРР. Какую пользу приносят подобные мероприятия?- Нашему флагманскому мероприятию "Неделя Российского Ритейла", которую мы ежегодно проводим в Москве, в этом году исполнилось 10 лет. Это такой "большой съезд ритейла", причем не только российского, который собирает значительную часть участников потребительского рынка в лице непосредственно бизнеса: торговых сетей, маркетплейсов, иных форм торговли. Участвуют поставщики потребительской продукции, поставщики решений для торговли, ну и, конечно же, чиновники федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующих сферу потребительского рынка. Участники обсуждают тренды, делятся опытом и практическими кейсами, знакомятся с технологическими новинками. Все это - важная часть взаимодействия участников процесса, большая познавательная история, в которой принимает участие несколько тысяч участников и более 500 спикеров. Параллельно мы проводим ряд межрегиональных форумов в федеральных округах нашей страны.- В этом году РАЭРР расширяет границы, организуя форум Central Asia Retail Week, который пройдет в октябре в Ташкенте. Каковы цели мероприятия и почему именно Узбекистан?- Центральная Азия в фокусе внимания не только благодаря растущему товарообороту. Есть соответствующие поручения президента РФ и соглашения между органами власти государств Центральной Азии. Мы видим более пристальное внимание и государства, и российского бизнеса к этим странам, налаживаем еще более тесные взаимоотношения. Российские производители и торговый бизнес начинают более активно интересоваться странами Центральной Азии, открывать свои магазины, предлагать иные интересные проекты. В свою очередь, Узбекистан сейчас наиболее динамично развивающаяся экономика в этом регионе. Там прямо на глазах меняется и совершенствуется законодательство, появляются новые нормативные акты.В этом году мы, как Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла, и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан подписали Меморандум о развитии партнерских отношений в сфере розничной торговли. Соглашение предусматривает обмен профессиональным опытом и новыми идеями, установление и расширение партнерских отношений с коллегами из разных регионов, а также взаимную поддержку проектов в сфере розничной торговли. Кроме того, Министерство выступит как соорганизатор Международного Форума "Central Asia Retail Week", который пройдет в городе Ташкент 16-17 октября."Central Asia Retail Week" — это международное событие, которое объединит тысячи участников от розничной торговли, поставщиков и производителей потребительской продукции и решений для ритейла, консалтинговых компаний, отраслевых объединений и органов власти.

https://ria.ru/20240912/rossiya-1972200731.html

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https://ria.ru/20240813/chestnyy_znak-1965897882.html

https://ria.ru/20240905/zakon-1970657516.html

https://ria.ru/20240925/marketpleysy-1974651608.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, экономика, российская ассоциации экспертов рынка ритейла (раэрр) , ритейл, торговля