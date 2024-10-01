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В Канаде отклонили вторую попытку вынесения вотума недоверия Трюдо - РИА Новости, 01.10.2024
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23:19 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/kanada-1975836684.html
В Канаде отклонили вторую попытку вынесения вотума недоверия Трюдо
В Канаде отклонили вторую попытку вынесения вотума недоверия Трюдо - РИА Новости, 01.10.2024
В Канаде отклонили вторую попытку вынесения вотума недоверия Трюдо
Нижняя палата парламента Канады отклонила вторую попытку вынесения вотума недоверия правительству премьер-министра Джастина Трюдо из Либеральной партии, следует РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:19
2024-10-01T23:19
в мире
канада
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Нижняя палата парламента Канады отклонила вторую попытку вынесения вотума недоверия правительству премьер-министра Джастина Трюдо из Либеральной партии, следует из результатов голосования. "За - 121, против - 207. Я объявляю предложение отклоненным", - заявил спикер нижней палаты Грег Фергюс, также представляющий Либеральную партию. На прошлой неделе нижняя палата отклонила первый вотум недоверия, вынесенный оппозиционной Консервативной партии. Ранее партия Трюдо оказалась в уязвимом для вотума недоверия положении после того, как Новая демократическая партия Канады, с которой у нее было соглашение, отозвала свою поддержку. Согласно опросам населения, правительство Трюдо не пользуется популярностью из-за инфляции, в то время как поддержка Консервативной партии растет.
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в мире, канада, джастин трюдо
В мире, Канада, Джастин Трюдо
В Канаде отклонили вторую попытку вынесения вотума недоверия Трюдо

В Канаде отклонили вторую попытку вынесения вотума недоверия правительству Трюдо

© AP Photo / Jack TaylorПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Jack Taylor
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Нижняя палата парламента Канады отклонила вторую попытку вынесения вотума недоверия правительству премьер-министра Джастина Трюдо из Либеральной партии, следует из результатов голосования.
"За - 121, против - 207. Я объявляю предложение отклоненным", - заявил спикер нижней палаты Грег Фергюс, также представляющий Либеральную партию.
На прошлой неделе нижняя палата отклонила первый вотум недоверия, вынесенный оппозиционной Консервативной партии.
Ранее партия Трюдо оказалась в уязвимом для вотума недоверия положении после того, как Новая демократическая партия Канады, с которой у нее было соглашение, отозвала свою поддержку. Согласно опросам населения, правительство Трюдо не пользуется популярностью из-за инфляции, в то время как поддержка Консервативной партии растет.
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