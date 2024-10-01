https://ria.ru/20241001/izrail-1975838837.html
WSJ: Израиль предупредил Иран о возможности удара по ядерным объектам
WSJ: Израиль предупредил Иран о возможности удара по ядерным объектам - РИА Новости, 01.10.2024
WSJ: Израиль предупредил Иран о возможности удара по ядерным объектам
Израиль предупреждал Иран, что ответит на любой удар по своей территории независимо от его масштабов и в случае атаки на свою территорию нанесет прямые удары по РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:54
2024-10-01T23:54
2024-10-01T23:54
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Израиль предупреждал Иран, что ответит на любой удар по своей территории независимо от его масштабов и в случае атаки на свою территорию нанесет прямые удары по объектам ядерной или нефтяной инфраструктуры Ирана, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников. "Иран сообщил арабским чиновникам в регионе ночью в понедельник, что собирается совершить атаку на Израиль, которая будет схожа по масштабам с апрельской атакой... В ответ Израиль направил Ирану ясные сообщения о том, что ответит на любой удар по израильской территории, независимо от того, будет ли он незначительным или крупным... В частности, Израиль сообщил, что нанесет прямые удары по объектам ядерной или нефтяной инфраструктуры Ирана", - говорится в материале газеты. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
WSJ: Израиль предупредил Иран о возможности удара по ядерным объектам
WSJ: Израиль предупредил Иран о возможности прямого удара по ядерным объектам