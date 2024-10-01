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Советник Нетаньяху пригрозил ударом каждому, кто пытается навредить Израилю

Советник Нетаньяху пригрозил ударом каждому, кто пытается навредить Израилю - РИА Новости, 01.10.2024

Советник Нетаньяху пригрозил ударом каждому, кто пытается навредить Израилю

Советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман на фоне атаки со стороны Ирана заявил, что Израиль ответит всякому, кто... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:58

2024-10-01T21:58

2024-10-01T22:04

в мире

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

биньямин нетаньяху

иран

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман на фоне атаки со стороны Ирана заявил, что Израиль ответит всякому, кто попытается причинить вред еврейскому государству."Мы нанесем удар по любому, кто действует или планирует нанести нам вред", - говорится в сообщении советника офиса премьера.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

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