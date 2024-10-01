https://ria.ru/20241001/izrail-1975813559.html
Над городом Лод в центре Израиля работают системы ПВО
Над городом Лод в центре Израиля работают системы ПВО - РИА Новости, 01.10.2024
Над городом Лод в центре Израиля работают системы ПВО
Многочисленные воздушные цели видны над городом Лод в центре Израиля, при этом работает израильская ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:09
2024-10-01T20:09
2024-10-01T20:09
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ЛОД (Израиль), 1 окт - РИА Новости. Многочисленные воздушные цели видны над городом Лод в центре Израиля, при этом работает израильская ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее в городе сработала сирена воздушной тревоги. В вечернем небе над городом видно множество светящихся объектов, некоторые из них уничтожаются, предположительно, системами ПВО Израиля. Также слышны многочисленные взрывы.
https://ria.ru/20241001/iran-1975807852.html
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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Над городом Лод в центре Израиля работают системы ПВО
Многочисленные воздушные цели видны над городом Лод в центре Израиля