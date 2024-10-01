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Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана - РИА Новости, 01.10.2024
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19:38 01.10.2024 (обновлено: 22:54 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/izrail-1975809682.html
Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана
Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана - РИА Новости, 01.10.2024
Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана
Иран запустил ракеты в сторону Израиля, сообщила ЦАХАЛ в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T19:38
2024-10-01T22:54
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хасан насрулла
джо байден
сша
хезболла
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Иран запустил ракеты в сторону Израиля, сообщила ЦАХАЛ в Telegram-канале."Некоторое время назад были запущены ракеты в сторону Израиля. Вам приказано сохранять бдительность и точно следовать инструкциям Командования тыла. &lt;...&gt; ЦАХАЛ делает и будет делать все необходимое для защиты мирных жителей государства Израиль", — говорится в публикации.Позднее армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что в результате падения обломков снарядов погиб 37-летний палестинец из сектора Газа, в этот момент он находился в Иерихоне на Западном берегу.По данным Jerusalem Post, в сторону еврейского государства выпустили около 400 ракет. Иранское агентство Fars передает, что как минимум 80 процентов из них поразили цели на территории Израиля. СМИ также сообщило о запланированной второй волне атак.При этом представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что они не ожидают повторных запусков со стороны Ирана.Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сегодняшняя атака стала ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана. Там также указали, что выпустили баллистические ракеты по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории Израиля.По информации иранских СМИ, в результате атаки уничтожена израильская база Неватим. Кроме того, сообщается о поражении более 20 самолетов F-35 и трех баз рядом с Тель-Авивом. Информагентства также отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для авиаударов по Израилю.В свою очередь, президент США Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству.О том, что Иран в ближайшее время может запустить в сторону Израиля баллистические ракеты, ранее во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. В Белом доме подчеркнули, что такое нападение приведет к "тяжелым последствиям" для Тегерана.ВВС Израиля 27 сентября нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. При этом погибли генсек организации Хасан Насрулла, командующий южным фронтом движения Али Карки и командующий силами "Кудс" КСИР Аббас Нилфорушан.ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Исмаила Хании после удара ЦАХАЛ по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность за произошедшее на Тель-Авив и Вашингтон, отметив, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители отказались комментировать гибель Хании, а зампостпреда США в ООН Роберт Вуд заявил, что американцы непричастны к случившемуся.
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Ракетная атака на Израиль
В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватов израильской системы ПВО, сообщают СМИ. В соцсетях публикуют кадры ракетной атаки на город.
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Новые кадры атаки на Израиль
Новые кадры атаки на Израиль
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Иранские ракеты в небе над Израилем
Иранские ракеты в небе над Израилем.
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хасан насрулла, джо байден, сша, хезболла, исмаил хания, хамас, оон, f-35
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хасан Насрулла, Джо Байден, США, Хезболла, Исмаил Хания, ХАМАС, ООН, F-35
Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана

ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в направлении Израиля

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Иран запустил ракеты в сторону Израиля, сообщила ЦАХАЛ в Telegram-канале.
"Некоторое время назад были запущены ракеты в сторону Израиля. Вам приказано сохранять бдительность и точно следовать инструкциям Командования тыла. <...> ЦАХАЛ делает и будет делать все необходимое для защиты мирных жителей государства Израиль", — говорится в публикации.
Позднее армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что в результате падения обломков снарядов погиб 37-летний палестинец из сектора Газа, в этот момент он находился в Иерихоне на Западном берегу.
По данным Jerusalem Post, в сторону еврейского государства выпустили около 400 ракет. Иранское агентство Fars передает, что как минимум 80 процентов из них поразили цели на территории Израиля. СМИ также сообщило о запланированной второй волне атак.
При этом представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что они не ожидают повторных запусков со стороны Ирана.
Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сегодняшняя атака стала ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана. Там также указали, что выпустили баллистические ракеты по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории Израиля.
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По информации иранских СМИ, в результате атаки уничтожена израильская база Неватим. Кроме того, сообщается о поражении более 20 самолетов F-35 и трех баз рядом с Тель-Авивом. Информагентства также отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для авиаударов по Израилю.
В свою очередь, президент США Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству.
О том, что Иран в ближайшее время может запустить в сторону Израиля баллистические ракеты, ранее во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. В Белом доме подчеркнули, что такое нападение приведет к "тяжелым последствиям" для Тегерана.
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ВВС Израиля 27 сентября нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. При этом погибли генсек организации Хасан Насрулла, командующий южным фронтом движения Али Карки и командующий силами "Кудс" КСИР Аббас Нилфорушан.
ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Исмаила Хании после удара ЦАХАЛ по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность за произошедшее на Тель-Авив и Вашингтон, отметив, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители отказались комментировать гибель Хании, а зампостпреда США в ООН Роберт Вуд заявил, что американцы непричастны к случившемуся.
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