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Израиль не собирается наносить превентивный удар по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
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19:31 01.10.2024 (обновлено: 19:43 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/izrail-1975808475.html
Израиль не собирается наносить превентивный удар по Ирану, пишут СМИ
Израиль не собирается наносить превентивный удар по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Израиль не собирается наносить превентивный удар по Ирану, пишут СМИ
Израиль ожидает запуска 240-250 ракет двумя волнами со стороны Ирана, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не собирается наносить превентивный удар, сообщает телеканал РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T19:31
2024-10-01T19:43
в мире
израиль
иран
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Израиль ожидает запуска 240-250 ракет двумя волнами со стороны Ирана, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не собирается наносить превентивный удар, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на израильские и американские источники."По данным израильского источника и высокопоставленного представителя администрации США, ожидается, что Иран запустит 240–250 ракет двумя волнами по четырем целям в Израиле, включая штаб-квартиру Моссада и три авиабазы", - говорится в сообщении телеканала.По словам представителя администрации США, Израиль не собирается наносить превентивный удар. Ракетам потребуется менее 15 минут, чтобы достичь целей после запуска.Во вторник портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщал, что Иран якобы может атаковать страну в течение следующих нескольких часов. Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время.Ранее, реагируя на убийство Израилем в Ливане генсекретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, председатель Комитета по поддержке исламской революции палестинского народа при президенте Ирана Мохаммад Хасан Ахтари заявил о готовности молодежи Ирана и других стран отправиться в Ливан и Сирию, чтобы воевать с Израилем и о возможности организации кампании по записи добровольцев.В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведёт интенсивные бои с ливанским движением "Хезболлах" в южном Ливане и призывает жителей не перемещаться на автомобилях южнее реки Литани, сообщил во вторник арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. В ночь на вторник на приграничную территорию Ливана вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ для проведения ограниченной наземной операции против "Хезболлах".Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20241001/iran-1975807852.html
https://ria.ru/20241001/iran-1975806868.html
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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль не собирается наносить превентивный удар по Ирану, пишут СМИ

ABC: Израиль ждет прилета до 250 иранских ракет, не планирует превентивный удар

© AP Photo / Oded BaliltyФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Флаг Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Израиль ожидает запуска 240-250 ракет двумя волнами со стороны Ирана, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не собирается наносить превентивный удар, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на израильские и американские источники.
"По данным израильского источника и высокопоставленного представителя администрации США, ожидается, что Иран запустит 240–250 ракет двумя волнами по четырем целям в Израиле, включая штаб-квартиру Моссада и три авиабазы", - говорится в сообщении телеканала.
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По словам представителя администрации США, Израиль не собирается наносить превентивный удар. Ракетам потребуется менее 15 минут, чтобы достичь целей после запуска.
Во вторник портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщал, что Иран якобы может атаковать страну в течение следующих нескольких часов. Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время.
Ранее, реагируя на убийство Израилем в Ливане генсекретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, председатель Комитета по поддержке исламской революции палестинского народа при президенте Ирана Мохаммад Хасан Ахтари заявил о готовности молодежи Ирана и других стран отправиться в Ливан и Сирию, чтобы воевать с Израилем и о возможности организации кампании по записи добровольцев.
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В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведёт интенсивные бои с ливанским движением "Хезболлах" в южном Ливане и призывает жителей не перемещаться на автомобилях южнее реки Литани, сообщил во вторник арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. В ночь на вторник на приграничную территорию Ливана вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ для проведения ограниченной наземной операции против "Хезболлах".
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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